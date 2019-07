Alvera libera su magia

La cantante mexicoamericana Alvera se encuentra promoviendo su segundo sencillo “Si nadie se ha muerto de amor”, tema de la autoría de Carlos Macías, quien ha escrito canciones para Víctor García, Kika Edgar y Myriam Montemayor, entre otros. El videoclip de esta melodía lo grabó en la Riviera Maya, donde muestra cómo un corazón herido puede recuperarse a través de la madre naturaleza.

“Este es un tema que fue escrito especialmente para mí por mi gran amigo y cantautor chapaneco, Carlos Macías. El tema es muy personal en cuanto a una historia que pasó en mi vida y en la Riviera Maya siento una energía muy especial, me quise ir a lugares que a mí me gustan como Bacalar, estoy muy orgullosa de las comunidades indígenas de México, mi abuela materna es india yaqui. Quise involucrar varios elementos de la belleza natural y la cultura y son también lugares donde he ido en el pasado a sanar”.

“Olvídame” fue el primer sencillo que Alvera publicó a dueto con Carlos Macías, de hecho el disco completo se publica en septiembre próximo y todos los temas son del cantautor, varios son especialmente escritos para la cantante y otros más que ya había presentado con anterioridad Macías.

“El disco lleva el nombre del segundo sencillo (‘Si nadie se ha muerto de amor’). El álbum sale completo y en físico en septiembre, lanzaremos un tercer sencillo en agosto. La placa está totalmente dirigida y producida por Carlos Macías, todos los temas son de él con excepción del bonus track, que es el número 11. Vengo con muchas sorpresas, se va a sorprender el público, vengo con mucha garra”. La canción extra será acústica.

Destaca Alvera que ella conoció a Macías a través de Armando Manzanero, “él de hecho fue el director y productor de mi primer disco que se llama ‘Armando Manzanero presenta a Alvera’, ahí tengo cinco duetos con él. Y cuando estábamos terminando el álbum, viene y me dice, tienes que cantar este tema, se llamaba ‘Basta’ y era de Carlos Macías, lo escuché y me enamoré de la canción, la grabé y al pasar un año, estando de gira con el maestro Manzanero, tuvimos una fecha en Mérida y canté ‘Basta’ con Carlos, fue la primera vez que lo conocí y desde que subimos al escenario a cantar hubo una química muy bonita y desde entonces hemos sido muy buenos amigos”.

Para llorar y reír

El álbum, dice Alvera, tiene una fuerte carga de temas sobre el desamor, pero no todas las canciones son para “cortarse las venas”: “Tiene mucha emoción, muy diferente a mi primer disco, porque era muy balada, muy romántico, muy Manzanero, fue precioso porque tuve la bendición de contar con una nominación al Grammy Latino en 2017. Entonces, voy saliendo de un proyecto muy especial, pero ahora regreso con algo más salvaje, más yo”, finaliza.

