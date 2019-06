A Reyli, la música lo salvó

Reyli Barba está de regreso con “La metamorfosis”, su nuevo álbum cuyo primer sencillo es “Todo lo que está pasando me gusta”, un tema alegre del cual platicó vía telefónica: “Es una canción que se escribió ya cuando teníamos prácticamente todo el material hecho. Fue un tiempo muy largo, lo necesitaba como artista, por salud. Estuve cuatro años haciendo este disco”.

El proyecto de este álbum surgió tras superar el alcoholismo: “Estuve en una rehabilitación por varios meses. Gracias a Dios funcionó: es lo que me permitió regresar a hacer lo que amo. Todas esas emociones fueron cruciales. Se despertó una parte artística, que tenía miedo que no se detonara de nuevo. Pensaba que si no bebía no volvería a escribir, pero cuando dejé de beber empezó a venir toda esta oleada de canciones. Me pone muy contento, me alienta para saber que no necesitaba beber para escribir”. Sobre el video, el artista comentó: “Fue de lo más divertido, una gran cantidad de niños, vinieron Los del Sur (su grupo), lo cual le da otro carácter. Fue una gran realización”.

La ebullición creativa continúa hasta el día de hoy: “Lo mejor de todo es que sigue ocurriendo, aunque tengo el disco terminado, en cada espacio que tengo libre compongo”. La composición no se traducirá en un próximo disco, por lo menos en los próximos dos o tres años: “Me tomo mucho tiempo. Esta gira la estamos planteando para tres años: primero México, luego Estados Unidos y la tercera etapa con Centro y Sudamérica. Los discos merecen toda la calma y todo mi respeto, no tengo prisa”.

Las composiciones que ahora escribe podrían ser para otros cantantes, pues Reyli Barba suele componer para otros: “Escribir es lo más natural para mí, tengo que hacerlo a diario. Estoy escribiendo canciones para el tenor Fernando de la Mora, para Pepe Aguilar, para Alejandro Fernández, para muchos más. A veces no me doy cuenta para quién son, pero sigo escribiendo. Es la base de cada día”.

Para el músico, esta etapa llega luego de superar sus adicciones: “Me veo con una fe y una disciplina, que no llegaba por la forma de ser del alcoholismo. Es una enfermedad terrible que a cualquier persona la hace pedazos. Tengo ya casi cuatro años sin beber: a nivel de salud es diferente, el peso en el que me encuentro, la mente más ágil. Es otra vida”.

Prepara su gira

Luego del lanzamiento de “La metamorfosis”, Reyli Barba alista los conciertos: “Formamos un grupo en San Cristóbal: Los del Sur. Son los que me acompañan en la gira”. Con ellos fue con quienes grabó el álbum, creando una sinergia que no sentía desde su etapa en Elefante (que culminó en 2004, cuando emprendió su carrera solista).

El tour de “La metamorfosis” comenzará el próximo 3 de octubre en el Teatro Metropólitan. “Después haremos todo el país. Nos están invitando de todos lados, nos quieren ver, tienen ganas de escucharnos en vivo. Todos estos años que tuve que guardarme pasan a ser un aliciente para todos aquellos que disfrutan de mi música y que están con ganas de verme”. En sus conciertos tocará los temas nuevos, con énfasis en los éxitos pasados: “Son los que sostienen el show, habrá temas nuevos pero la base son esos clásicos”.