Allegra Acosta: la heroína latina de Marvel

Si bien nació en El Paso, Texas, Estados Unidos, por su cuerpo corre sangre latina; ella es Allegra Acosta y forma parte de la serie “Runaways” -perteneciente al Universo Marvel-, donde da vida al personaje de “Molly”, la más joven del grupo. Esta serie cuenta la historia de seis adolescentes con enemigos en común: Sus padres, quienes son los verdaderos villanos. Y justo hoy llega el gran final de su segunda temporada, el cual podrás ver a las 21:00 horas, sólo por Canal Sony.

En entrevista, Allegra comparte la experiencia de formar parte de este proyecto que ya cuenta con una amplia legión de fans.

-“Runaways” ha sido un éxito desde la primera temporada y se ha convertido en programa de culto en el mundo Marvel, ¿por qué crees que ha tenido tanto éxito?

-Creo que es porque tiene diferentes personajes que están derrotando el mal y tratando de entender sus vidas a través de la amistad, y es muy divertido.

-¿Cómo describirías a tu personaje?

-“Molly” es muy interesante; es extremadamente poderosa y tiene astucia.

-Tu papel es el de una heroína latina, ¿cuál es tu responsabilidad para dar vida a este personaje?

-He sentido la responsabilidad de aceptar los antecedentes culturales del personaje, pero lo más bello es que Marvel ha hecho a nuestra cultura parte de la cultura americana; estoy mostrando que hay una pequeña niña en la televisión, que es la primera heroína adolescente en la TV y es increíble. Estoy tan honrada de tener este papel y presentarlo en la televisión y estoy increíblemente llena de humildad por ser capaz de tomar esta oportunidad.

-¿Cuál es tu expectativa aquí, en Latinoamérica, con tu show?

-Ha sido maravilloso, es increíble… Es súper gratificante ser un icono en Latinoamérica como superhéroe. Creo que mi posición en la temporada 2 es básicamente que “Molly” está tratando de encontrar su fortaleza y está tratando de conocer más acerca de ella misma utilizando lo que tiene y descubriendo más acerca sus poderes y cómo los usa a través de toda la temporada.

-¿Si pudieras tener un poder, cuál sería el elegido?

-Es una buena pregunta. Creo que tengo que escoger volar, he tenido muchas de estas preguntas recientemente y pienso cada vez más sobre qué camino tomar, pero me encantaría ser un ave por un día y andar en lugares diferentes.

-¿Qué le dio Allegra a “Molly” y “Molly” a Allegra en esta temporada 2?

-Hay muchas cosas de “Molly” a la cuales soy compatible. Ella es extremadamente positiva, extremadamente intuitiva e inteligente y además admiro la forma en la que es ella misma. Ahora lo que me ha dado “Molly” a mí es aprender de ella su habilidad de ser completamente ella misma y que no le importa lo que dice la gente; es ligera, astuta y graciosa… Ella tiene sus pequeñas frases que son tan chistosas, porque viene de su habilidad de aligerar el humor de la mejor manera. Ella es una optimista de corazón y de verdad admiro eso.

-Independientemente de “Molly”, ¿cuál sería tu súper poder?

--Esa es una pregunta genial, creo que he tenido la suerte de haber crecido con un grupo de personas maravillosas: Mi mamá, mi papá, mi hermana y mi familia, quienes siempre me han enseñado que soy especial y querida; soy fuerte e inteligente y tengo un maravilloso grupo de amigos que me han aceptado con lo que tengo para ofrecerle al mundo… Así que a todas las chicas que estén afuera, necesitan entender que son maravillosas, que son hermosas y que de verdad le importan al mundo y lo que sea que estés sintiendo puedes llegar a hacer un impacto en el pequeño espacio que te encuentras hasta crecer y convertirte en el maravilloso ser humano que puedes llegar a ser en los siguientes cinco, diez o quince años, así que siéntete segura y a gusto en tu propia piel porque nadie puede quitarte eso.