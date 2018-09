Alicia Villarreal se reencuentra con sus fans en el Metropólitan

A pesar de las fallas en el sonido y no estar al cien en la voz, "La Jefa", Alicia Villarreal, logró poner a bailar y cantar al público que se dio cita en el Teatro Metropólitan la noche de ayer miércoles para escucharla cantar.

En esta ocasión fueron pocas las personas con botas y sombrero, pero los presentes ahí reunidos fueron con toda la actitud de divertirse, tal y como lo manifestaron faltando 10 minutos para las 21:00 horas y la tercera llamada se dejó escuchar.

"Esta canción la cantaba con mi papá cuando tenía cinco años"

"La Jefa" apareció sentada en un trono, luciendo en negro y plata un elegante vestido e inició su interpretación de los temas "Haz lo que quieras" y "Sentimientos", con la participación de 17 músicos, entre mariachi y grupo.

"Sé que nos ha llovido mucho, tanto que recibí mensajes por Twitter diciéndome ‘todavía no empieces aún no llego', espero que lleguen todos y disfruten la noche", fue lo primero que la cantante dijo antes de continuar con los temas "Sólo contigo", "Insensible a ti" y "Soy tu mujer".

Desde el principio el sonido le jugó una mala pasada a Alicia, quien se escuchaba ronca y con poca potencia, sin mencionar que los instrumentos se perdían, falla que la propia cantante puso en evidencia y pidió disculpas por ello.

Después de canciones como "Te aprovechas", "Si una vez", "El príncipe" y "Ay, papacito", sonó el "Son de la negra", "Viva México" y "El cascabel", mientras Alicia Villarreal salía del escenario, volviendo minutos después luciendo un traje de charro en color vino con dorado.

"La Jefa" apareció sentada en un trono, luciendo en negro y plata un elegante vestido e inició su interpretación de los temas "Haz lo que quieras" y "Sentimientos", con la participación de 17 músicos. TWITTER / @LaVillarrealMx

"No saben que orgullo tengo de tener la oportunidad de portar un traje de charro, qué orgullo ser mexicana, qué orgullo de ser la mujer que soy, aunque a veces digo una que otra grosería", declaró la intérprete antes de anunciar que el 15 de septiembre, estará presentándose en el Zócalo.

"La que baje la guardia", "Acá entre nos" y "Échame a mí la culpa", se escucharon antes de que la llamada "Güerita consentida" explicara que el tema que seguía tenía un significado especial para ella y era la primera vez que la cantaba profesionalmente.

"Esta canción la cantaba con mi papá cuando tenía cinco años, siempre me decía ‘órale hazme la segunda’, y yo no sabía de qué hablaba ahora sé que es una armonía, a mi viejito le encanta el amor", dijo antes de cantar "Tragos de amargo licor".

También agradeció a sus fans y a todos los que han crecido con su música, "esta canción representa algo importante en mi vida, no saben que placer poder escribir mis canciones y que ustedes compartan sus sentimientos conmigo; esta se la dedico a mi Cruz (su esposo, el músico Cruz Martínez), porque yo tengo una cruz en mi corazón", expresó antes de cantar "Inmenso amor".

Las canciones bravías también hicieron acto de presencia con "Veneno", "El rey" y "La Jefa", "me da mucho gusto reencontrarme con ustedes después de mucho tiempo. Hay algunos compañeros que no me tienen buena onda, y más por ser mujer, pero esto – se pega en las caderas – pesa, y cuando nos dicen que 'no', nosotras ah…", dijo coqueta.

En el recinto se comenzó a escuchar el grito de "¡la yegua, la yegua!" y Alicia los complació, cerrando de esta manera dos horas de concierto, donde la gente no pudo evitar ponerse de pie y cual baile llanero, se pusieron a bailar en los pasillos y algunos terminaron frente al escenario, muy cerca de "La jefa", que al grito de "¡viva México!", se despidió.

AC