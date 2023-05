Alicia Keys vive el equilibrio entre la música y su familia

La superestrella del R&B y el soul, Alicia Keys, cerró su gira "Alicia + Keys World Tour 2023" por América Latina en Guadalajara este viernes por la noche en el Auditorio Telmex donde logró convocar a siete mil 500 personas, ansiosas por verla en escena cantando sus más grandes éxitos.

La velada comenzó cerca de las 21:40 horas con un bello escenario minimalista y una gran pantalla al centro, además de dos laterales. Alicia le dio la bienvenida al público y le dijo que estaba muy emocionada de estar en el escenario del Telmex, e invitó al público a pasarla bien. Lució un atuendo negro y una gran capa rosa, que la hacia verse muy glamorosa. Los primeros temas que entonó fueron "Nat King Cole" y "You Don't Know My Name".

Acceso exclusivo con la estrella

Previo al espectáculo de Alicia, EL INFORMADOR tuvo la oportunidad de estar presente en el meet and greet que tuvo con algunos fanáticos. La charla fue bastante amena y divertida y tuvimos la oportunidad de hacerle una pregunta a propósito de su visita a las pirámides y el viaje en globo aerostático que hizo durante su visita por nuestro país.

"Al llegar aqui estaba muy emocionada con la energía que sentí, me recibieron con muchos gritos y eso fue hermoso. Visité las pirámides en la Ciudad de México, solo estar en ese espacio se siente muy poderoso. Yo sé que hay mucho por ver, y estoy fascinada al menos de lo que he visto", le respondió a esta casa editorial.

"Estuvo muy alto el globo aerostático, pero lo disfruté increíble, así como la sensación de estar arriba. Realmente he disfrutado toda la experiencia que he tenido en México".

Durante la gira por Latinoamérica, Alicia ha tenido a grandes invitadas musicales como Cazzu, Karol G y Ángela Aguilar, al respecto dijo sentirse emocionada de compartir con ellas su música.

"Me he divertido mucho, son mujeres muy especiales, me ha encantado poder colaborar con estas poderosas mujeres, ha sido muy especial, las he elegido porque me he sentido conectada con ellas".

Lo mejor es estar con su familia

Sobre cómo logra el balance entre su carrera y su familia, expresó que estar más de 20 días fuera de casa es demasiado, "y tenemos que ver la manera de organizarnos (para estar juntos). Y cuando estoy en casa procuro conocernos cada vez más y buscar esos momentos de tranquilidad en el hogar. Eso es lo que hago, pero cada persona debe encontrar la manera de lograr el equilibrio con su familia".

Lanza su línea de skincare

Durante su encuentro con los fans, Alicia también habló de su línea de skincare "Keys Soulcare". "Esta línea la ideé en un momento en el que tenía mucha estabilidad con mi carrera, mi familia y conmigo misma. La marca Soulcare es para ser tú misma, para dar un mensaje de amor, de equilibrio y quitarte los tabúes de tu alma, hay que amarnos y elegirnos como somos".

De hecho, resaltó que mucho tiempo no supo cómo definirse a sí misma y en su carrera, "pero al final me di cuenta que como mujer tú tomas tus decisiones y lo que tú quieres, solo tienes que ser fiel a ti misma".

Una noche inolvidable

Durante su concierto en el Telmex, Alicia fue muy ovacionada por el público, el cual se le entregó por completo. Ella también estuvo tocando su piano y adentro a la gente a su universo. "Esta es mi primera vez en Guadalajara. Su vibra es como la energía solar", reiteró. Además entonó temas en español como "Calma" de Pedro Capó y su hit "Looking For Paradise" que originalmente canta con Alejandro Sanz.

El concierto continuaba a la espera de escuchar otros éxitos como "Girl On Fire" y "No One", entre otras. Incluso cantó al centro de la audiencia para estar más cerca de su público.

MF