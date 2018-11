Alexis Fuentes, sensibilidad musical para el corazón

El cantante chileno Alexis Fuentes está de regreso en Guadalajara para promover su reciente álbum “Lo mejor de mí” de donde se desprenden los sencillos “Algún día” y el más reciente, “El que tiene que aguantarte”.

Sobre la placa, el intérprete sudamericano apunta que “el primer sencillo ya está sonando en radio en Chile y Sudamérica, ahora ya hice también una intervención con este tema para Estados Unidos y para no quedarnos en este periodo de transición, también lanzamos para México el sencillo ‘El que tiene que aguantarte’ que es más de corte mariachi, una canción muy mexicana y refleja totalmente lo que yo soy, en mi forma de componer y de pensar”.

Alexis explica que el álbum todavía no está en plataformas digitales porque se está cerrando firmar con una disquera, sin embargo, si no se llega a algún acuerdo, en breve tiempo lo publicará de manera independiente. “La madurez musical que me ha llegado es lo que me tiene más feliz, lo veo reflejado en la cantidad de conciertos que me están saliendo, esa es la mejor prueba de darte cuenta que las cosas están funcionando”. El cantautor ya tiene radicando en México siete años y desde aquí está forjando su trayectoria y abriéndose paso en otros mercados.

“Este disco es el más representativo de toda mi carrera, claro, a medida que vayan pasando los años, uno va avanzando, pero en este disco vi la posibilidad de escribirle una canción a mi madre, para mí ‘Algún día’ es la mejor canción del álbum, viene de una ruptura de pareja muy fuerte en mi vida, ‘Maldita mujer’ fue con la que partimos, hay canciones que van dentro de la balada popular que es mi sello, pero también tiene remembranzas con el pop y ‘El que tiene que aguantarte’ que tiene el sello del mariachi”.