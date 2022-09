Alex Mont transformará las vidas con "SOS Belleza a tu medida México"

A partir del 3 de septiembre, el cantante y conductor Alex Mont llevará a las pantallas un nuevo concepto de lo que implica dar un giro positivo a la vida con “SOS Belleza a tu medida México”, programa en el que mostrará los radicales cambios físicos y emocionales de 12 personas que están decididas a enfrentar sus miedos y traumas derivados de su apariencia.

Previo al estreno que “SOS Belleza a tu medida México” tendrá por el canal “a más 7.2” de TV Azteca cada sábado a las 17:30 horas, Alex Mont revela algunos de los pilares que dan forma a esta propuesta que, en formato de reality show, acompaña a los participantes que aceptaron el desafío de transformar sus vidas que se han visto impactadas por el bullying, la discriminación o el abandono, por ejemplo, y que les han generado inseguridades y momentos complicados en su desarrollo personal, social y emocional.

“Voy a transformar la vida de 12 personas en 13 capítulos. Veremos transformaciones radicales, de 180 grados; iré a rescatar a estas personas, vamos a conocer su historia de vida, saber qué es lo que quieren cambiar y por qué lo quieren hacer, porque estos cambios no son banales, tienen un contexto”, explica Alex Mont.

Como anfitrión y también productor de este proyecto, Alex Mont resalta que “SOS Belleza a tu medida” es un proyecto respaldado por Jethro Jacob, que se suma desde la producción para dar estructura a este proyecto en el que también figuran especialistas como Arturo Cándido Mozo, cirujano plástico, quien ayudará, entre otros ‘ángeles de la belleza’ a que los participantes accedan a tratamientos estéticos de acuerdo a sus anhelos para mejorar su calidad de vida y recuperen la confianza en sí mismos.

“Vamos a ver el proceso, desde que llego a sus casas por primera vez, cómo los conozco y nos presentan su historia de vida. Los llevo con todos los ‘ángeles de la belleza’, que están denominados así en esta producción, es decir, todos los médicos y encargados de hacer sus cambios”.

Alex Mont recuerda que estos 12 participantes surgen de una convocatoria previa que “SOS Belleza a tu medida México” hizo mediante TV Azteca para encontrar a personas dispuestas a cambiar su vida tomando como base sus historias de vida y deseos de superación, pero que también fueran candidatas, desde la perspectiva médica, para tratamientos estéticos y hasta intervenciones quirúrgicas para poder cumplir su sueño de modificar aquellas partes de su cuerpo que les han generado inconvenientes emocionales.

“Tengo un caso que va a impactar a todo el mundo, ya que es la primera vez que se aborda en la televisión mexicana, una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, cambiamos su vida”, adelanta Alex Mont sobre las diversas historias de vida que emocionarán al espectador, teniendo ejemplos de superación.

“De verdad son muchas historias reales, no hay un guion, todo es orgánico, va a impactar a la sociedad. Tal vez, a través de nuestros casos y estas historias, mucha gente se verá reflejada y quizá decidirá hacer un cambio en su vida”.

Alex Mont señala que tras la primera temporada de “SOS Belleza a tu medida México”, se contempla lanzar una nueva convocatoria para encontrar más historias de vida que anhelen un cambio.

Una nueva etapa musical

A la par de preparar el estreno de la primera temporada de “SOS Belleza a tu medida México”, Alex Mont comparte que a partir de septiembre dará inicio a una nueva etapa en su trayectoria musical al lanzarse como solita en el merengue, género que por décadas ha manejado en proyectos como Merengossa y la popular agrupación Merenglass, pero que ahora ha optado por escribir un nuevo capítulo con lanzamientos próximos.

“Me lanzo 100% como solista, todo mi público me pedía grabar nuevamente merengue, como me vieron nacer en Merenglass. Después del 5 de septiembre me encierro en el estudio de grabación para terminar este disco, voy a grabar covers del merengue”.

