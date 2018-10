Alesso vibrará en Dreamfields México

La música electrónica y sus mejores DJ’s del mundo tomarán a Guadalajara los próximos sábado 17 y domingo 18 de noviembre gracias a Dreamfields Festival México, el cual se realizará en el valle del Estadio Akron. Las cartas fuertes de este proyecto masivo son Tiësto y Alesso, este último, conversó en entrevista con esta casa editorial acerca de ser la estrella del cartel del sábado 17.

A sus 27 años, el DJ sueco es considerado uno de los mayores exponentes de la electrónica, su reciente sencillo “Remedy” tiene casi 40 millones de reproducciones en Youtube, el mismo tema es un hit en plataformas digitales y clubes nocturnos de todo el mundo. Un éxito global que conquista a generaciones de todas las edades.

“Siempre es muy emocionante regresar a México, ya lo he hecho antes durante muchos años y he presentado ya varios shows en ese país, me emociona mucho porque el público mexicano siempre ha sido muy cálido conmigo, le gusta mucho la música que hago. Me emociona que me apoyen y me gusta que estén contentos de recibirme”, comparte al respecto del trato que ha sentido de la audiencia de este país a la que define como calurosa.

Sobre su presentación en Guadalajara explica que los shows masivos le gustan mucho por la interacción y la fiesta que hay de por medio:

“Siempre tengo una emoción muy grande, la de estar en estos festivales masivos, independientemente del país en el que sea, siempre es una gran sensación hacer bailar y brincar a miles de personas. Estoy seguro que ese día en Guadalajara será una gran noche, espero que la disfruten mucho”.

Sobre la responsabilidad de ser el headliner la noche de la inauguración de Dreamfields México, señala el músico que ese fue su sueño desde que era adolescente y para él es un logro que a pocos años de carrera esta meta se haya cumplido: “Desde que tenía 14 o 15 años soñaba con ser el headliner de diferentes festivales internacionales y el haberlo logrado con siete años de carrera para mí es un sueño hecho realidad y me siento muy contento y agradecido por haber logrado estas cosas”.

La presentación que ofrecerá en México es parte del tour internacional que lleva realizando durante el 2018: “Ha sido definitivamente un gran año para mí; he ido a muchas ciudades y diferentes continentes como América y Europa, he estado por ejemplo en Estados Unidos y Sudamérica”.

A lo largo de este tiempo Alesso ha atesorado grandes experiencias, destacando su participación en Tomorrowland que se llevó a cabo en julio pasado. “Ahí pude tocar dos fines de semana y ahora en octubre también me fue muy bien las tres noches que estuve tocando en Hollywood Palladium ante miles de personas, todo esto fue algo muy satisfactorio para mí”.

Música del corazón

Sobre el éxito que tiene “Remedy”, el DJ dice que él, a la hora de crear, no piensa en lo que puede funcionar de manera viral, se rige por hacer lo que le gusta y a partir de esa sinceridad con la que hace su música es que considera que el público así conecta con él.

“Con este éxito de la canción tanto en YouTube como en plataformas digitales siempre tengo planeado un tema que estreno en el verano, porque esta temporada es muy importante para nosotros los DJ’s, pero cuando creo una canción, nunca pienso en que tendrá un gran éxito o que será un fenómeno en YouTube , más bien estoy tratando de ser auténtico haciendo lo que a mí me gusta y así tratar de transmitirlo al público de una manera muy orgánica; busco lograr una conexión con el público y con la audiencia que disfruta de mis canciones”.

Se había dicho que Alesso colaboraría pronto con Bad Bunny a propósito de que los sonidos urbanos, el trap y el reggaetón marcan tendencia no solo en América Latina, sino también en otros continentes, ambos músicos ya se conocen; sin embargo, explica Alesso que todavía no se da nada en particular. “Cualquier cosa es posible, estoy abierto a todas la colaboraciones, hay algunas conversaciones pero aún no está en concreto nada”, finaliza.