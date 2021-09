En sus redes sociales, Telehit compartió un meme sobre Aleks Syntek donde se hacía referencia a los aportes de diversos músicos como Juan Gabriel, Alejandro Fernández, entre otros, utilizando sus fotos, pero cuando llegaba la foto de Syntek, decía “Tú no”. El compositor externó su desacuerdo con un comentario.

"No entiendo cómo inauguraron su canal con mi música y la tocaron durante 25 años y ahora se atreven a insultar mi carrera de manera frontal", dijo Syntek.

En entrevista, Syntek consideró que lo ocurrido no debe ir más allá, pues han sido muchos años en los que tanto el canal como él han crecido juntos.

El tuit de Telehit fue borrado momentos después. ESPECIAL

"El comentario de Telehit fue un comentario fuera de lugar, seguramente el community manager es un joven que no conoce mi carrera, supongo que hizo esto de una manera inconsciente, sí (me pareció) prudente llamarles la atención pero lo borraron, aunque no me han pedido disculpas la verdad es que yo tomo eso como una disculpa y tan cuates como siempre, porque han sido tantos años en los que tanto como Telehit y yo hemos crecido de la mano con la música y no pienso trascender más allá este conflicto, es un malentendido que se puede resolver".

Aleks Syntek sobre su video en TikTok de la catsup

“Si se van a acercar a través de un comercial de catsup me parece genial”

Sin embargo, Aleks dijo que para él ha sido muy positiva la forma en la que la gente retomó con humor la publicación contando que él hizo el famoso jingle.

"Fíjate que lo primero que quiero comentar es que yo tomé con mucha simpatía y broma todo lo que se generó a raíz de mi jingle de catsup, lleva más de cuatro millones de vistas, lo cual me parece genial, TikTok es una plataforma de chicos muy jóvenes, y seguramente mucha gente se va a acercar a mi música a través de este jingle y si se van a acercar a través de un comercial de catsup me parece genial, realmente no importa cómo pero ha llamado la atención".

Su post lleva más de 4 millones de reproducciones, e innumerables dúos y reacciones, especialmente en TikTok.

#Compilación | ������Los mejores #VideoMemes de Aleks Syntek

El cantante, Aleks Syntek, dio a conocer que él fue el compositor de la famosa canción de catsup de La Costeña, a través de un video en su cuenta de Tik Tok. pic.twitter.com/w18KJ17U2k — Subrayado.mx (@SubrayadoM) September 15, 2021

"Yo he visto mucha gente jugando con el jingle, actores, influencers que no han hecho bromas ofensivas sino que lo han tratado de manera divertida", comentó.

El próximo proyecto de Aleks Syntek

El próximo 25 de septiembre, Aleks Syntek se unirá a la Big Band Jazz de México en un concierto a beneficio de niños con aptitudes musicales. El encuentro será en el Centro Cultural Teopanzolco a las 19 horas. Las localidades (que pueden comprarse en el 777-257-3787) serán destinadas para donar instrumentos y formación académica musical a niños en situación de calle.

"Me parece precioso poder participar con la Big Band Jazz porque es la música abriendo brecha a la misma música y a nuevas oportunidades. Serán mis éxitos pero en arreglos especiales de Big Band Jazz, estará Intocable, Duele el amor, y muchas otras piezas".

Además, Syntek trabaja de la mano de Caló en "La Fiesta Inolvidable", una gira que se planea para finales de este año.

En las últimas semanas Aleks Syntek se ha vuelto un fenómeno en plataformas como TikTok debido a su video recordando cuando hizo el comercial de catsup, que derivó en respuestas y también en memes.

