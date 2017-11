Alejandro Fernández, rompiendo esquemas

La madrugada de este viernes, Alejandro Fernández se presentó en el Palenque de las Fiestas de Octubre para ofrecer el primero de dos conciertos en el recinto ferial. “El Potrillo” ofreció una noche redonda interpretando lo mejor de su repertorio, pero antes platicó con la prensa sobre sus nominaciones al Grammy Latino y el lanzamiento de la reedición de su disco “Rompiendo Fronteras Deluxe Edition” que precisamente hoy salió en plataformas digitales y formato físico donde se incluyen un par de temas nuevos y versiones en vivo que grabó en una presentación en el Instituto Cultural Cabañas, según contó.



La edición número 18 de la entrega del Grammy Latino, se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será transmitida en vivo por Univision. La gala estará bajo la conducción de los actores Jaime Camil y Roselyn Sánchez, y Alejandro Fernández tiene dos nominaciones: Grabación del año por “Quiero que vuelvas” y Mejor álbum vocal pop contemporáneo por “Rompiendo fronteras”. “Tenemos preparado un numerito, vamos a cantar una de las canciones (el día del evento), estoy contento y feliz por la nominación”.



Con 25 años de carrera, Alejandro comparte que estará preparando entrando el 2018 un nuevo tour, para celebrar estos años de trayectoria. “Estamos preparando la gira, terminando diciembre movemos todo, vamos a ir a Estados Unidos, México, Centro América y España”.

Disco ranchero aun en pañales

Su padre, don Vicente Fernández, será el productor de su siguiente disco de corte ranchero, género del que se ha alejado por varios años, sin embargo, el álbum aún está en pañales, pero la idea de concretarse sigue persistente. “Mi papá tuvo una lesión en la rodilla, se fue a San Antonio o Houston para operarse y estuvo como dos meses haciendo la rehabilitación y todavía no hay tiempo de platicar (del disco). Pero, mi papá es un experto en eso, ya tiene los músicos, mariachi, productores y a los compositores, yo tengo mucho rato que no me meto en el rollo de la música mexicana, pero ahora tendríamos que esperar para darle vida al disco que acaba de salir (Rompiendo Fronteras Deluxe Edition)”.

“El Potrillo” reconoció que es un buen momento para la música mexicana, la ranchera, pero aún sigue el factor de que no la tocan como se debería, “aun así me lo quiero aventar”. Sobre un evento que está organizando Miguel Bosé con su fundación para ayudar a los afectados por el sismo del 19 de septiembre, Alejandro iba a ser parte del proyecto, pero como este se pospuso, ya no estará presente, sin embargo, sabe que Bosé continua con los planes.

También hace un par de días, Alejandro acudió a la despedida de soltero de Checo Pérez donde también estuvo presente Mario Sandoval y demás amigos, y como fue en los días de Halloween, todos utilizaron disfraces. Sobre su empresa Infinity, explica que se sigue desarrollando y uno de sus proyectos fuertes es el desarrollo de la carrera de su hija Camila, quien ya tiene un par de sencillos rotando. Había trascendido que su hijo Alex también quería ser cantante, pero el propio “Potrillo” lo desmintió. Señaló también que continúan los proyectos en su complejo de Vallarta.

Sobre el pleito legal con Luis Miguel, dijo que ese tema está en desarrollo con los abogados y que no ha tenido oportunidad de escuchar la nueva canción de “El Sol”, llamada “La fiesta del mariachi”. “De Luis Miguel no tengo idea, no he podido tener pláticas con él, nunca he platicado nada con él, yo me dedico a lo artístico, lo demás lo verán los abogados”.

El próximo disco de Alejandro Fernández será producido por Vicente, su padre. EL INFORMADOR/K. Esparza

Mucha música

Cerca de las 00:42 horas, Alejandro salió al ruedo del palenque para apapachar al público con sus éxitos. “Qué bueno”, “Ahora que te vas”, “Sí tú no vuelves” y “Piel de niña”, fueron los primeros temas que ofreció. “Qué gusto estar en una de las ferias más importantes de la República Mexicana, si me preguntan, les diría que estamos en la número uno. Los queremos invitar a que se pasen una noche increíble, que se olviden de sus problemas, la vamos a pasar espectacular”, sentenció Alejandro.

Otros de los temas con los que deleitó, fueron: “Mátalas”, “Loco”, “Estuve”, “Hoy tengo ganas de ti”, “Quiero que vuelvas” y “No”, esta última, de las canciones más coreadas de la velada. En “Tantita pena” se quitó el pudor y ofreció sus pasos más sensuales y luego regresó a las baladas como “No lo beses”, “Sé que te duele” y “No se me hace fácil”. La noche prosiguió hasta poco después de las 03:00 de la madrugada.