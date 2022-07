Alejandra Guzmán: La cantante revela que esperaba que Frida Sofía fuera un niño

Son muchos los problemas que Alejandra Guzmán ha tenido con su hija Frida Sofía, uno de los más recientes fue la declaración que dio la joven al mencionar que su abuelo Enrique Guzmán había abusado de ella, por lo que desde ese entonces han estado distanciadas.

A pesar de los conflictos que existen entre madre e hija, la intérprete de "Día de suerte" recordó con amor y cariño el embarazo de su primogénita en una entrevista para el programa "Hoy", pero también reveló lo complicada que ha sido su relación con Frida.

"Después de tres años canto en el mismo lugar, son tres años llenos de cosas extrañas y para mí han sido muy duros, pero sí me doy cuenta de que he sacado lo mejor de mí, siempre cuando me va de la fregada sacó los ojos así de la porquería y digo ‘quiero salir’ (…), y sí tú tienes voluntad, sales de lo que sea, de lo físico, de los chismes, de todo".

El tema sobre el embarazo de la cantante, salió a la luz luego de una dinamica que realizaron en pleno programa para adivinar el sexo del bebé de Andrea Legarreta, la cual fue compartida en las historias de Instagram de "Hoy".

Guzmán sorprendió a todos los seguidores tras hablar sobre su maternidad y todo el proceso que vivió cuando estuvo embarazada de Frida Sofía.

"Fíjate que yo tuve un embarazo muy sano, realmente no engordé mucho porque yo bailé y canté hasta los 6 y medio meses. Yo decidí tenerla, o sea, yo fui al doctor y me dijo ‘si todo el mundo quiere que la tengas y tú no la quieres tener, no la tengas, porque ya desde tu vientre sabe si tú no la quieres tener’, entonces yo lo pensé y al otro día dije ‘sí, sí la quiero tener’", dijo la cantante.

Con el paso de la charla, Alejandra Guzmán reveló que ella esperaba que Frida fuera niño, ya que era algo que deseaba porque todos en su casa eran mujeres, a excepción de su hermano.

"Yo quería niño, porque todas en mi casa son niñas, menos mi hermano, entonces yo dije ‘quiero romper con eso’", mencionó Alejandra.

Finalmente la mexicana habló sobre la gira "Tuya Tour", la cual se está realizando en distintas ciudades del país.

