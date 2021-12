Aprovechando el inicio del último mes del 2021, Aislinn Derbez dio a conocer que ha decidido darle una nueva oportunidad al amor, y aunque en estricto sentido ella no ha publicado nada en sus redes, sí lo hizo el hombre del que se enamoró.

Se trata de Jonathan Kubben, un apuesto hombre que se define así mismo en su cuenta de Instagram como: constructor de escuelas de plástico reciclado, productor de series, conferencista y diseñador de ropa.

Fue él, quien a través de su cuenta de Instagram hizo pública la relación de noviazgo que inició con la primogénita del actor y comediante Eugenio Derbez.

INSTAGRAM/@jonathankubben

"Esto no es lo que creen. Ni siquiera lo que nosotros creemos. No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas. Lo único que sé es que soy inmensamente feliz cuando estamos juntos así. Aunque se caiga el mundo o lluevan problemas, nada importa si estamos juntos disfrutando el ahora. Gracias por dejarme ser quien soy, por dejarme ser libre y por todos los momentos disfrutando el momento presente. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero sé que ya valió la pena".

Lo anterior, fue lo que Jonathan escribió en la descripción de la foto que subió y en la que aparecen él y Aislinn Derbez completamente mojados y dándose un beso en la boca. Hasta el momento la publicación tiene más de 20 mil me gusta y miles de comentarios de los seguidores de Jonathan.

TWITTER/@brenda221B

Según la página de internet de Kubben, en 2005, participó en el concurso de modelaje Top Model Belgium, donde logró obtener el segundo lugar.

En 2017, la revista "Forbes" describió a Jonathan como "un gran ejemplo de influencer de Instagram que se planteó generar un cambio positivo y usa su exposición en los medios para el bien común". En 2019, apareció en la portada de "Be Perfect Magazine" una de las revistas de moda en Bélgica. En 2021, participó en una campaña para L’Oreal junto con Nikolaj Coster-Waldau, uno de los actores principales de Game of Thrones.

Actualmente sus actividades profesionales están centradas en producción de contenido digital y para televisión, modelando ocasionalmente para certámenes relevantes.

AF