¡Ahí vienen los cocodrilos! Jazky Hoo alista su nuevo sencillo

Con el “hubiera” como estandarte, el jalisciense Jazky Hoo encara una misión digna para valientes con el lanzamiento de su próximo sencillo titulado “Cocodrilos”, surgido de ese pantano de dudas y anhelos en que las personas terminan atrapadas muchas noches: ¿y tú qué querías ser de grande?

Producida por Mosaico bajo la tutela de Sergio Artero y Daniel Noriega (Compuesta), escrita por Alejandro Víctor Marín Bravo, el indie rock con tintes de electrónica y celtic pop está por irrumpir en el pantano del streaming este próximo jueves 2 de septiembre de 2021, fecha en la que "Cocodrilos" será lanzado de manera oficial.

Al respecto, el músico comparte algunos detalles sobre esta producción que refleja un particular sentir sobre esos momentos cruciales en la vida, como resultan ser la infancia y la edad adulta, en que todo es puesto en perspectiva: “Cocodrilos es ese sueño, idea o cosa que queríamos hacer desde pequeños, eso que no nos deja dormir, por preguntas cómo ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado?, ¿será lo correcto hacer esto?, ¿será irresponsable hacerlo?”.

El hubiera ¿sí existe?

A propósito del lanzamiento de “Cocodrilos”, Jazky Hoo revela parte de ese viaje con rumbo a su destino musical, iniciado en su infancia aún sin tenerlo del todo claro, pero que terminó consolidándose para él: “Cuando era niño no tenía muy claro lo que deseaba como oficio, sin embargo, siempre estuve pegado a la música; eso sí era un oficio que me gustaba y hasta la fecha algo que me encanta”, comparte.

“Siempre fui melómano, por lo que realmente conforme crecía quería encontrar un oficio en el cual estuviera en la música, algo que recuerdo, pues me tocaron los noventas siendo muy niño, es que me encantaba ver los canales musicales para ver videos y seguir escuchando música, aunque no entendía mucho el humor extranjero si me gustaba ver los videos y lo que estaba sonando”.

Es así que sacándose la espinita poco a poco ha logrado explorar su faceta creativa en el ámbito musical, al cual llega además, con una propuesta sonora independiente enfocada en su visión de la vida, sin prejuicios ni miedos absurdos al “¿qué dirán?”, aportando frescura y reconociéndose como alguien con nada que temer frente al “hubiera”, a pesar de haber encontrado su pasión después de los 25 años.

¡Ahí vienen los Cocodrilos!

Sobre el tema en lanzamiento indica que es “una canción que yo compuse en mi computadora con mi sintetizador y programas de audio mi guitarra y los instrumentos que tenía a mi alcance. Me acerqué a Mosaico, donde la escucharon Sergio Artero y Daniel Noral (productores) y le dieron forma a la canción, toda la magia auditiva está a cargo de ellos, ellos fueron los que le dieron forma a mi idea”.

El tema estará disponible en todas las plataformas este 2 de septiembre.

