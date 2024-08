Los legendarios rockeros de Aerosmith han tomado la decisión de retirarse de las giras , marcando el fin de una era para la banda y sus fanáticos. La noticia llega después de que la banda pospusiera la mayoría de las fechas de su gira de despedida "Peace Out", que comenzó en septiembre pasado, debido a una lesión en las cuerdas vocales de su icónico cantante Steven Tyler.

Hoy, viernes 2 de agosto, Aerosmith publicó un emotivo comunicado en sus redes sociales, agradeciendo a su leal "Blue Army" por más de cinco décadas de apoyo. "Fue en 1970 cuando una chispa de inspiración se convirtió en Aerosmith. Gracias a ustedes, nuestro Blue Army, esa chispa se encendió y ha estado ardiendo durante más de cinco décadas. Algunos de ustedes han estado con nosotros desde el principio y todos ustedes son la razón por la que hicimos historia en el rock 'n' roll", expresó la banda.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.



It has been… pic.twitter.com/og43Q8Lwbt— Aerosmith (@Aerosmith) August 2, 2024

Steven Tyler, de 76 años, ha estado trabajando incansablemente para recuperar su voz tras la lesión sufrida durante un espectáculo. A pesar de contar con el mejor equipo médico, la recuperación total no ha sido posible, lo que llevó a la banda a tomar la difícil decisión de retirarse de los escenarios. "Siempre hemos querido volarles la cabeza al tocar. Como saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para recuperar su voz como antes de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de tener al mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que no es posible recuperarse por completo de su lesión vocal", añadieron.

La gira de despedida "Peace Out" debía reanudarse el 20 de septiembre en Pittsburgh, Pensilvania, con los invitados especiales The Black Crowes. Sin embargo, todas las fechas restantes han sido canceladas y las entradas serán reembolsadas a través de Ticketmaster o los puntos de compra como StubHub o SeatGeek.

Desde su fundación en 1970, Aerosmith ha dejado una huella en la historia del rock. Con más de 150 millones de álbumes vendidos en todo el mundo , la banda ha producido algunos de los videos musicales más icónicos del género, como "Amazing", "Crazy", "Janie's Got A Gun", "Livin' On The Edge" y "Love In An Elevator". Han realizado giras mundiales que han batido récords y recientemente culminaron con su exitosa residencia en Las Vegas.

Aerosmith también ha roto numerosos límites culturales, siendo la primera banda de rock en tener una colaboración de hip-hop comercialmente exitosa con Run DMC en "Walk This Way" y la primera banda de hard rock en aparecer en un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2001. En 1999, se convirtieron en la primera banda en tener su propia atracción temática en Disney World en Florida, y más tarde en París, con el lanzamiento de la montaña rusa Rock 'N' Roller protagonizada por Aerosmith.

Lee también: MEMES festejaron plata de México en clavados con Osmar Olvera y Juan Celaya

La influencia de Aerosmith trasciende la música, ya que han aparecido en películas, programas de televisión y videojuegos, y han influido en varias generaciones de bandas de rock. En 2020, MusiCares honró a la banda como Persona del Año por sus numerosos logros artísticos y su dedicación a la filantropía, incluida la iniciativa Janie's Fund de Steven Tyler, que apoya a mujeres jóvenes que han sufrido el trauma del abuso y la negligencia.

En 2001, Aerosmith fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La banda es la estadounidense con más certificaciones de álbumes de la RIAA, con 25 discos de oro, 18 de platino, 12 multiplatinos y un diamante. El 13 de abril de 2020, el exgobernador de Massachusetts, William Weld, declaró el "Día de Aerosmith" en honor a la banda.



NA