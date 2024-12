Adrián Marcelo es señalado por comentarios "clasistas" hacia Wendy Guevara

Adrián Marcelo continúa generando controversia, y en esta ocasión, sus comentarios sobre Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, no pasaron desapercibidos. Las palabras del presentador regiomontano, quien ya ha sido señalado anteriormente por emitir declaraciones consideradas “transfóbicas”, han vuelto a causar un gran revuelo en redes sociales.

Recientemente, Adrián Marcelo participó en una entrevista en un podcast donde expuso su punto de vista sobre las críticas de Wendy Guevara. En sus declaraciones, el conductor expresó: “Me termina juzgando Wendy Guevara, no tengo nada contra la comunidad trans ni contra la comunidad LGBT+, sino que Wendy Guevara cobraba 250 pesos por una m...”. Estas palabras generaron una rápida respuesta negativa de los internautas, quienes no dudaron en señalarlo por lo que consideraron una actitud inapropiada.

En la misma conversación, Adrián Marcelo también hizo alarde de su nivel académico, lo que, según él, lo coloca en una posición diferente a la de la influencer. Comentó: “Tengo una carrera, tengo un posgrado, y de pronto... no quiero sonar clasista pero, ¿me explico? De pronto ser juzgado por Wendy Guevara... ¿cómo crees que me siento?”. Estas palabras fueron igualmente mal recibidas por parte de muchos, quienes acusaron al regiomontano de clasismo.

Además, Adrián no se detuvo ahí y continuó con más comentarios sobre Wendy Guevara, afirmando lo siguiente: “Se hizo famosa porque se perdieron después de proveer sexo en una quinta. Me encanta que esas sean las figuras que Televisa agarra. No tengo nada en contra de Wendy, me caía muy bien”. Este tipo de expresiones fue igualmente criticado por la comunidad en línea, que no tardó en manifestar su rechazo.

Las opiniones de Adrián Marcelo nuevamente generaron debate, y la audiencia no dejó de señalar las implicaciones de sus palabras.

¿Qué es clasismo?

En cuanto al concepto de clasismo, este se refiere a la discriminación que ocurre debido a la posición social o económica de una persona o grupo. Este tipo de prejuicio se expresa mediante actitudes o comportamientos que favorecen a los grupos privilegiados, mientras desvaloran a aquellos considerados de una clase inferior.

El clasismo se hace presente en diversos aspectos de la vida cotidiana, afectando, por ejemplo, el acceso a empleos bien remunerados o la posibilidad de recibir una educación de calidad. Las personas que enfrentan este tipo de discriminación suelen encontrar barreras para ascender en la sociedad, lo que contribuye a la perpetuación de la desigualdad.

En el entorno laboral, el clasismo puede traducirse en la negación de oportunidades para quienes provienen de sectores menos favorecidos. En el ámbito educativo, quienes carecen de recursos adecuados enfrentan limitaciones significativas que dificultan su progreso. Además, los estigmas y estereotipos derivados del clasismo refuerzan la exclusión social y la marginalización de ciertos grupos.

BB