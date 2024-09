La reciente salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México ha generado un sinfín de especulaciones sobre su futuro. Con el youtuber ya fuera del reality show, el interés se centra en qué pasará con sus proyectos actuales. Aunque Marcelo había anunciado varias iniciativas, se rumorea que estos podrían verse alterados por la reacción negativa del público.

Uno de los eventos más anticipados es la presentación de Adrián Marcelo junto a Iván Fematt, conocido como “La Mole”. Sin embargo, las críticas que generó el comediante durante su participación en el reality han tenido un impacto en la venta de boletos, que ha disminuido notablemente. Esto podría representar un desafío considerable para Marcelo en su carrera.

Actualizaciones sobre el Show de Adrián Marcelo en el Pepsi Center

La decisión del exconductor de Multimedios de abandonar el reality ha suscitado diversas interrogantes entre los seguidores. Se había anunciado que Adrián Marcelo y “La Mole” presentarían su espectáculo Hermanos de Leche en varios lugares destacados del país, incluyendo el Pepsi Center. No obstante, la controversia que Marcelo generó en La Casa de los Famosos México parece haber afectado negativamente su recepción pública, con una venta de boletos considerablemente baja.

A pesar del aumento en el número de suscriptores tras su salida del programa, sorprende que el interés por su show no haya crecido en paralelo. Algunos usuarios incluso han solicitado que el Pepsi Center emita un comunicado anunciando la cancelación del evento, alegando que no deberían permitir la presentación de Marcelo frente a un gran público. Hasta el momento, el Pepsi Center no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto, y según las declaraciones de La Mole, el evento sigue programado.

Comentarios de La Mole sobre la Gira “Hermanos de Leche” con Adrián Marcelo

Tras la noticia de la salida de Adrián Marcelo, el programa Vivalavi contactó a La Mole para conocer su opinión sobre el futuro de la gira Hermanos de Leche. Al respecto, La Mole comentó:

“Vamos a estar en Laredo, Pepsi Center, Pabellón M y en Guadalajara ya hemos completado una función y estamos organizando una segunda. Contamos con un público fiel que disfruta de nuestra comedia y asistirá a nuestras presentaciones. Es cierto que el público de televisión abierta puede no ser el mismo que sigue nuestra gira, pero seguimos adelante con Hermanos de Leche,” afirmó el comediante.

“Estamos igual, el público de Hermanos de Leche no necesariamente es el que ve La Casa de los Famosos, pero no hay problema. Si fuera necesario, buscamos alternativas como vender licuachelas o tortas ahogadas. Todo está en orden.”

Aunque La Mole asegura que todo sigue en marcha, cabe destacar que la presentación está programada para dentro de mes y medio. Este período es crucial para determinar si el evento se llevará a cabo según lo planeado o si se tomará una decisión diferente.

