Drag Race México: Coronan a Leexa Fox en el Conjunto Santander

La Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander atestiguó este jueves 5 de septiembre la final de la segunda temporada de Drag Race México donde la drag queen Leexa Fox se convirtió en la ganadora, midiéndose con Eva Blunt, Jenary Bloom y Horacio Potasio, las últimas dos radicadas en Guadalajara. Fue Christian Peralta, oriunda de la Perla Tapatía y ganadora de la primera temporada, quien le se dio ahora el reinado a Leexa.

“La verdad es que no me lo puedo creer, entré en una crisis de un minuto de felicidad y agradecimiento porque hay mucha gente que me ha apoyado en mi camino. Y la verdad es que yo no tendría esta corona por toda esa gente, por mi novio, mi familia y mis amigos que nunca me han dejado abajo. Esta corona se la dedico a mis personas no binarias y trans que ya no están, además de todos ustedes que están apoyando el drag esta noche. Muchas gracias”.

Previo a saberse quién era la ganadora, se transmitió en la Sala Plácido Domingo el último episodio de la temporada y antes también hicieron performance Lolita Banana y Taiga Brava, conductoras de la emisión, quienes además celebraron la noticia de que ya se anunció que habrá tercera temporada de Drag Race México. Los anfitriones de la velada también fueron Oscar Madrazo, juez de esta segunda temporada; Alex Serratos, quien es gestor y promotor cultural de la diversidad, que además estuvo en la organización de la final, y la transformista Ricky Lips, quien es una institución en los espectáculos nocturnos en Guadalajara para la comunidad LGBT+.

Por la alfombra roja desfilaron las finalistas y también las demás integrantes de la temporada como Elektra Vandergeld, Ignus Ars, Unique, María Bonita, Suculenta, Luna Lansman, Nina de la Fuente, Garconne y Ava Pocket, así también integrantes de la primera temporada como Serena Morena. Por la alfombra también desfiló Ma Nunna quien al preguntarle por la participación de Ricardo Peralta en “La casa de los famosos México”, dijo que no ve el programa y no tiene contexto, sin embargo, resaltó que siempre será importante que personas de la diversidad estén en televisión abierta.

ESPECIAL / Conjunto Santander de Artes Escénicas

También entre los invitados estuvo Benito Santos, quien fue juez invitado de la segunda temporada de Drag Race México y quien en la final vistió a Lolita Banana y Taiga Brava. El equipo de Escándala estuvo presente también en la ceremonia, compartiendo desde primer plano todo lo que sucedió con la final. Ya cuando terminó la coronación, se desarrolló una fiesta organizada por Marica donde estuvieron Turbulence Drag Queen y Burrita Burrona, quien durante su rutina dijo que ya dejó de seguir a Ricardo Peralta tras su participación en “La casa de los famosos México”.

