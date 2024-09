Durante su participación en “La Casa de los Famosos México 2024”, Adrián Marcelo experimentó tanto el crecimiento como la pérdida de seguidores. Mientras que algunos internautas que han acompañado su carrera en redes sociales comprendieron su particular sentido del humor, otros reaccionaron negativamente ante sus críticas hacia compañeros como Gala Montes, Briggitte Bozzo y Arath de la Torre.

Esta polarización de opiniones inspiró a dos músicos a expresar sus puntos de vista a través de su arte. A continuación, estos dos corridos fueron compuestos por miembros del público en honor a Adrián Marcelo. Uno de ellos refleja su comportamiento controvertido en el reality show de Televisa, mientras que el otro envía un mensaje de apoyo por parte de sus admiradores.

Los corridos fueron dados a conocer por “Acústico Punto & Coma”, un grupo musical originario del norte de México, que utilizó su página oficial de Facebook para compartir su perspectiva.

Letra completa del corrido contra Adrián Marcelo

“Tal vez te sientes muy hombre por enfrentarte a una dama

Te echaste a México entero, solo te faltó pegar

Hablo del wey de Marcelo, misógino, también cobarde

De la depresión te burlaste y también del dolor ajeno

Pero Gala soportó porque es una mujer de huevos

Toda la gente te quiere, pero ya fuera del juego

Qué poco hombre resultaste, a eso llamas humor negro

Por defender a un cobarde que tampoco tuvo huev*s

Tus estrategias están como tus hijos, Marcelo

No mas no quieren salir... no te agüites, es chiste de humor negro.”

Letra completa del corrido a favor de Adrián Marcelo

La segunda canción que se viralizó en redes sociales sobre el youtuber regiomontano tiene un mensaje a su favor; se desconoce quién fue su creador, pero se atribuye a un fan.

“Es un personaje diferente, pero le quiere toda la gente

Es de Monterrey y es el jefe

El menor de los dos ‘Hermanos de Leche’

Siempre va adelante, su familia lo sostiene

Más que firme, con el comandante no se puede

Qué van a decir

inventen lo que quieran, el rating les va a subir

PDSPCAM y aquí vamos a seguir

El norte lo respalda y no lo dejará morir

Con él hasta el fin, apoyo de su raza que lo quiere y es así

Su compa ‘La Mole’ no se raja, siempre ahí

Pa’ todos los que decían que lo iban a destruir

Aprendan a no hablar a lo pendej*, pura gente del señor Adrián Marcelo.”

BB