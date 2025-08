La tercera entrega de La Casa de los Famosos México debutó el pasado domingo 27 de julio, con una alineación renovada de 15 celebridades que prometen ofrecer momentos inéditos a la audiencia mexicana.

Sin embargo, mientras los nuevos concursantes comienzan a acaparar la atención del público, algunos usuarios en redes sociales no han olvidado los momentos de tensión que marcaron la temporada anterior, particularmente el enfrentamiento entre Adrián Marcelo y Gala Montes, el cual provocó la salida anticipada del influencer.

Reacción de Adrián Marcelo ante la nueva edición del reality

El también comediante y creador de contenido habló recientemente sobre esta nueva etapa del programa de Televisa durante una emisión del pódcast Hermanos de Leche. En su intervención, Adrián no solo se refirió a los cambios en el elenco, sino que también bromeó sobre la incorporación de Facundo al reality show.

“Ahí van a entrar las verdaderas irreverencias, para eso ya metieron a Facundo”, comentó en tono irónico, haciendo referencia al estilo provocador del conductor.

La experiencia post-reality y sus efectos personales

Pese a haber salido en medio de controversias, Marcelo reconoció que supo capitalizar su paso por la famosa casa. Ha generado contenido en redes, impulsado su carrera en el stand up, lanzado mercancía e incluso entrevistado a la madre de su excompañera, Crista Montes.

“Lo que le he sacado a ‘La Casa de los Famosos’, lo que le he sacado con el standup, con la entrevista a la señora Crista Montes, con la venta de merch, más lo que les cobré”, detalló.

Sin embargo, no todo ha sido positivo para el regiomontano, quien reconoció que su participación dejó huella en su bienestar emocional. “Hay un antes y un después porque los huevos se pagan. Yo la he sufrido, no soy feliz. Me costó emocionalmente, y ni lo era antes, no romantizo”, expresó de forma honesta.

Reflexión sobre la fama y el dinero

A pesar de haber sido uno de los personajes más comentados y controversiales de la segunda temporada, Adrián Marcelo reflexionó sobre las consecuencias de alcanzar popularidad y riqueza de manera abrupta. En sus palabras, “tener demasiado dinero no es la felicidad”, dejando entrever que la fama puede tener un alto precio.

BB