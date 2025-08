Olivia Collins ha mostrado su lado más vulnerable dentro de La Casa de los Famosos México, no sólo por estar nominada, sino por sentirse fuera de lugar en la dinámica del programa. La actriz reconoció abiertamente que este formato de reality podría no ser el espacio ideal para ella.

Esta noche se cumple una semana desde que los 15 participantes iniciaron el juego, y algunos ya comienzan a sentir los estragos emocionales. Tal es el caso de Collins, quien no pudo contener el llanto al expresar cómo se siente viviendo bajo el mismo techo con sus compañeros.

Mientras guardaba sus cosas, anticipándose a una posible salida —ya que se encuentra nominada junto a Priscila Valverde, Elaine Haro y Adrián Di Monte—, Olivia tuvo un momento íntimo de reflexión acompañada por Facundo, donde confesó no sentirse cómoda ni conectada con el entorno del reality.

La tensión que ha experimentado con algunas de sus compañeras ha sido un factor determinante en su incomodidad, al punto de pensar que estaría mejor fuera del programa.

"Ya vi... ya vi que no es lo mío", dijo con la voz entrecortada. "No es lo mío, discúlpenme, voy a ir a lo que es lo mío, a lo que he construído, a lo que he formado, a lo que me ha costado mucho trabajo".

Al escucharla, Facundo derramó algunas lágrimas, pues a pesar de ser uno de los competidores más fuertes, y con mayor número de seguidores, expresó que la vulnerabilidad también lo ha alcanzado.

"Sí, sí te entiendo, como que te das cuenta y dices, mi vida, afuera de aquí, es increíble, soy muy feliz, a mí me cuesta un ching*, me imagino lo que te ha de costar a ti", dijo.

Olivia ahondó en sus sentimientos e indicó que, con los años y las vicisitudes que han revestido su vida, ha aprendido a vivir en paz, estado emocional que el reality le ha arrebatado.

"¿Sabes que yo he encontrado la paz?, yo Olvia he encontrado la paz y, aquí, no estoy en paz".

"Uy, qué cabr*n... qué bien lo definiste", dijo él.

"Tengo mi vida muy bien hecha, llena de armonía, llena de amor, en mi trabajo fluye todo muy bien, pero aquí, no encuentro la paz, aquí estoy en constante emoción", ahondó la actriz.

También reconoció que, a pesar de que trata de incluirse y participar en las dinámicas del programa, y tratar más a sus compañeros, la realidad es que le ha costado mucho trabajo el adaptarse y tratar de ser genuina en su actuar.

"Puedo participar, está padre a momentos, pero no tengo que estar todo el tiempo, no se me da, no me fluye del alma y, si no me fluye del alma, no lo voy a hacer, es muy forzado".

La actriz se mostró conmovida con la empatía de Facundo, a quien abrazó al verlo llorar por lo que le estaba platicando.

Más adelante, prosiguió a expresar cuál era su sentir:

"Me he sentido que estoy desfasada, me siento desfasada, sentía que, al principio, hacían grupos".

Olivia recibió cuatro puntos durante la nominación del miércoles, dos puntos que le otorgó Ninel Conde y dos más, por parte de Elaine Haro, quienes argumentaron que no sienten un tipo de conexión con la actriz.

