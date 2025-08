Julión Álvarez canta en iglesia de Talpa tras cumplir una manda

Los fieles que asistieron al santuario de la Virgen de Talpa en Jalisco tuvieron un día fuera de lo habitual cuando, en pleno templo, Julión Álvarez accedió a interpretar uno de sus temas en medio de la liturgia.

El llamado “Rey de la Taquilla” sólo pretendía cumplir una manda, pero terminó convirtiendo la misa en un momento inolvidable para quienes se encontraban reunidos.

Álvarez arribó a pie al emblemático recinto religioso, como parte de una promesa personal de ya no tomar más alcohol en sus conciertos como acostumbra últimamente.

Al notar su presencia, algunos asistentes, sorprendidos por ver a la estrella en vivo y sin producción de escenario, le pidieron que cantara. La solicitud no fue ignorada y, en pleno silencio de la iglesia, Julión entonó “Regalo de Dios”, uno de sus más recientes éxitos, cuya temática espiritual parecía adecuada para la ocasión.

El momento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales donde se observa a Álvarez agradeciendo al sacerdote por haberle permitido el improvisado recital en ese espacio. Entre aplausos y celulares en alto, la escena dejó claro que la fe y la música, al menos por un día, compartieron altar.

Lo inédito del suceso también generó reacciones de humor y asombro entre fanáticos en las redes sociales, que bromearon sobre la posibilidad de ver la próxima misa dominical convertida en palenque.

Algunas personas advirtieron que el cantante no quería cantar en primer lugar por respeto al lugar en el que se encontraba, pero la insistencia de la gente y el permiso de los responsables de la iglesia terminaron por animarlo y con ello lavar sus culpas por tanto alcohol en su sangren producto de brinda tanto en sus shows por todo México.

“Todos los del Pueblo lamentándose porque no fueron a misa”, “Su canción no tiene una letra vulgar, así que con todo el respeto la cantó“, “Por respeto a la iglesia no quería cantar, pero lo animaron”, “Hasta se sentía apenado de cantar por estar consciente en el lugar en el que se encontraba, que humilde”, “Mi jefa no va a misa un día. Su comadre: ayer vino Julión Álvarez”, fueron algunos comentarios.

Ya recuperado de la sorpresa, Álvarez retomó sus actividades profesionales al anunciar la gira 42.18, que recorrerá distintas ciudades de México durante el segundo semestre de 2025.

Para la Ciudad de México el cantante estará los primeros días de octubre junto a Alfredo Olivas en el Estadio GNP.