Adiós, "Virginia de la Mora"; hola, "Mr. Porno"

El creador de “La Casa de las Flores” todavía tiene muchas cartas para jugar previo al estreno de la segunda temporada de esta serie de Netflix que ha causado furor; y es que hace un día Manolo Caro dio a conocer que el personaje de Verónica Castro, “Virginia de la Mora”, había fallecido.

Y así como se van algunos personajes de esta serie otros ingresan al elenco, como es el caso de Víctor Manuel Reséndez, mejor conocido como “Latin Lover”, quien tras consagrarse como luchador profesional en los cuadriláteros mexicanos, ahora está decidido a consolidar otra de sus pasiones: la actuación, faceta en la que es arropado por Manolo Caro.

Tras integrarse a las grabaciones de “La Casa de las Flores”, el exluchador reflexiona, en entrevista con esta casa editorial, sobre la evolución que ha tenido su carrera desde una perspectiva más artística y los retos que desea enfrentar para reafirmar que llegar a plataformas como Netflix no es casualidad ni suerte, sino el resultado de años de preparación.

“Estaré como invitado especial en ‘La Casa de las Flores’ y también haré una serie de la que no puedo hablar todavía. La invitación me llegó en la ceremonia del Premio Ariel; ahí, me dijeron que había un personaje nuevo que figuraba como invitado especial en la serie, me preguntaron que si lo quería hacer y ahí estaré”.

Si como luchador su rostro cautivó a México, Víctor Reséndez jamás imaginó el reconocimiento mundial que llegaría con la euforia de “Roma”, filme de Alfonso Cuarón que lo hizo merecedor del Oscar a Mejor director.

“Latin Lover” señala que interpretar al “Profesor Zovek” en la trama protagonizada por Yalitza Aparicio le permitió sentirse más seguro de sus capacidades interpretativas y aceptar el reto de convertirse en un camaleón de la actuación; es así que en “La Casa de las Flores” dará vida al peculiar “Mr. Porno”, dueño de una tienda de juguetes sexuales que aumentará el toque de picardía y humor negro en la serie de Manolo Caro.

“Manolo Caro y la producción de ‘La Casa de las Flores’ son muy buenos anfitriones, desde que llegué a la locación, me trataron bien. En todo momento me hicieron sentir parte de este proyecto, lo que yo hice fue muy divertido”, explicó Víctor Reséndez al señalar que su personaje se revelará por completo en la tercera temporada de la serie.

Decisiones clave

Víctor Reséndez -de 51 años de edad- recuerda que tras vivir 22 años como luchador profesional, tomó la decisión de poner punto final a los cuadriláteros, no solo para evitar lesiones y desgaste físico; tener más tiempo con su familia fue lo que realmente lo motivó a perseguir otros sueños que lo llevaron a ser conductor de “Muévete”, participar en el concurso “Bailando por un sueño” e integrarse a la serie “Hoy voy a Cambiar”.

“La lucha libre nunca se acabará, el que se acaba es uno. La única forma que tenía mi familia para verme es que yo estuviera lesionado o saliendo de una cirugía. Yo siempre estaba viajando, pero un día le dije a mi familia que por fin había tomado la decisión de ya no luchar, no hice despedida y no lo anuncié”, comenta.

Progresivamente, “Latin Lover” incrementó su búsqueda de castings, los cuales lo situaron ante la dirección de Alfonso Cuarón en “Roma” y posteriormente a ser invitado a la entrega del Oscar: “Yo había hecho muchas audiciones y en ninguna quedaba, cuando llegó ‘Roma’ yo pasaba por un mal momento de salud, estaba tomando cortisona y sus efectos son el aumento del peso, la gente decía que yo no me cuidaba. Todo eso sirvió para mi personaje; además, nunca imaginé poder acudir al Oscar, yo quería estar en la entrega de premios y me invitaron; pude estar en la fiesta, hice fotos, videos con Yalitza, me la pasé increíble, fue un sueño ver a grandes estrellas como Julia Roberts”, finaliza.