Netflix será la casa de Manolo Caro

Este jueves se dio a conocer que la relación de Manolo Caro y Netflix no sólo se limitará a la segunda y tercera temporada de "La Casa de las Flores", pues el cineasta mexicano y la plataforma streaming han firmado un contrato de varios años para desarrollar nuevos proyectos.

Caro será exclusivo de Netflix con quien desarrollará varios proyectos de televisión, entre los que se develó el nuevo proyecto "Alguien tiene que morir", que será una serie limitada de tres episodios ubicada en la España de 1950.

"Agradezco al equipo de Netflix por confiar en mí y en Noc Noc Cinema para afrontar este nuevo reto, el cual defino como una oportunidad única e invaluable en un momento clave y de constantes cambios en la industria del entretenimiento"

La historia de este nuevo show comenzará cuando un joven, tras ser llamado por sus padres, debe regresar de México a casa para conocer a su prometida, pero el pueblo queda sorprendido cuando regresa acompañado de Lázaro, un misterioso bailarín de ballet.

Para poder adelantarse al gobierno opresor, el grupo se da cuenta que alguien en el pueblo deberá morir.

Esta nueva serie será creada por Manolo Caro y escrita por Monika Revilla, Fernando Pérez y el propio cineasta, mientras que la producción correrá a cargo de Rafael Ley, María José Córdova, Carlos Taibo y Caro.

Con el anuncio, Manolo Caro a través de Netflix que la razón por la que decidió hacer esta mancuerna con la plataforma online se debió a la libertad creativa que la empresa le ha brindado para desarrollar sus proyectos.

¡Bienvenido a casa, @ManoloCaroS! El creador de La Casa de las Flores se muda a Netflix en un acuerdo exclusivo. Más flores, historias y títulos largos por favoooor. ������ #NoticiasNetflix pic.twitter.com/x32PRtFAUV — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 9 de mayo de 2019

"Poder crear contenido universal y hacerlo con la mayor libertad creativa son dos razones de peso para emprender este viaje con Netflix. Durante los próximos años me he comprometido a contar historias en diferentes idiomas y desde diversas fronteras, pero siempre hablando con honestidad sobre temas que me importan. Agradezco al equipo de Netflix por confiar en mí y en Noc Noc Cinema para afrontar este nuevo reto, el cual defino como una oportunidad única e invaluable en un momento clave y de constantes cambios en la industria del entretenimiento".

Por su lado, Francisco Ramos, vicepresidente de Originales Internacionales para Latinoamérica y España en Netflix detalló la razón por la que decidieron hacer el acuerdo con el director mexicano.

"El gran talento que tiene Manolo Caro para contar historias únicas, personales y al mismo tiempo relevantes, lo convierte en una de las voces más interesantes y divertidas de su generación. Su visión creativa transforma sus trabajos en mosaicos llenos de riqueza cultural y social de México que traspasan fronteras, como se puede ver en el éxito de "La casa de las Flores", la cual ha enamorado a audiencias desde México hasta los Países Bajos", dijo Ramos.

Esta no es la primera vez que la plataforma streaming contrata a un cineasta para desarrollar proyectos. Antes lo hizo con Ryan Murphy, creador de series como "Glee" o "Scream Queens", quien hará tres series para Netflix, la primera se llamará "Hollywood".

Esta serie es definida por Murphy como "una carta de amor a los años dorados de Tinseltown".

Shonda Rhimes por su lado hará ocho series para la marca, desde historias de época hasta el Manhattan de hoy, pasando por un "Downton Abbey" en la Casa Blanca.

AC