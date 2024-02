Adele y otros artistas que han dicho "no" al Super Bowl

El Super Bowl ha evolucionado más allá de ser simplemente un evento deportivo; se ha convertido en un fenómeno social que atrae a audiencias masivas en todo el mundo. Para este año el espectáculo de medio tiempo será por parte del cantante Usher.

Este evento ha evolucionado a convertirse en un completo espectáculo, pues no solo es una plataforma para el fútbol americano, sino también un escaparate ideal para los artistas que participan en el show de medio tiempo.

En este contexto, uno de los artistas que destacó después de su espectáculo es el caso de Madonna, quien actuó en el medio tiempo del Super Bowl en 2012. Pocos días antes de su actuación, lanzó su sencillo "Give Me All Your Luvin'", el cual experimentó un aumento notable en descargas, con 115 mil descargas adicionales solo en la semana posterior al evento.

Este aumento en la exposición no se limitó solo al sencillo recién lanzado; de acuerdo con datos de Nielsen SoundScan, toda la música de la famosa también experimentó un aumento del 410% en ventas durante esa misma semana. Asimismo, el performance no solo proporcionó una plataforma para promocionar su nuevo álbum, "MDNA", sino que también sirvió como un trampolín para su próxima gira del mismo nombre.

A pesar de los claros beneficios que puede brindar esta oportunidad, algunos artistas han optado por rechazar la oferta de la NFL para participar y sus razones han sido variadas y diversas.

Adele

Adele fue una de las primeras artistas en rechazar la oportunidad de presentarse en el espectáculo de medio tiempo, tomando esta decisión en el año 2017. Su negativa se basó en su opinión de que el espectáculo no se centra exclusivamente en la música, sino que abarca otros aspectos que no coinciden con su visión artística.

"Yo no bailo ni nada parecido. Ellos fueron muy amables al ofrecérmelo, pero les tuve que decir que no", dijo la británica.

Metallica

En el año 2016, la banda estadounidense también rechazó la oferta de los organizadores del Super Bowl. Argumentaron que su estilo musical y su imagen no se alineaban con los artistas que tradicionalmente participan en el espectáculo de medio tiempo.

"No somos pop ni tenemos brillos o ese tipo de cosas que creemos que se necesitan para estar ahí", aseguró James Hetfield líder de la banda, cuando se dio a conocer la noticia.

Rihanna

En 2019, Rihanna declinó participar en el evento deportivo, pero finalmente aceptó formar parte del último espectáculo celebrado en 2023. La razón de su negativa en el año mencionado fue la controversia surgida cuando la NFL congeló la carrera del futbolista Colin Kaepernick por protestar arrodillado durante el himno nacional estadounidense durante un partido de la liga.

"No podía atreverme a hacer eso. ¿Para qué? ¿Quién se beneficia de mi actuación? No podía venderme ni ser promotora. Hay cosas en la organización con las que no estoy de acuerdo y de ninguna manera estaba dispuesta a colaborar", dijo la artista en una entrevista en aquel año, pero su opinión cambió el año pasado ya que la NFL marcó un precedente invitando a artistas afrodescendientes a participar en la edición del 2022, donde participaron raperos como Snoop Dog, 50 cent, entre otros.

Cardi B

La cantante Cardi B se negó a participar el mismo año que le ofrecieron el medio tiempo a Rihanna por la misma razón, ya que la comunidad afrodescendiente se encontraba indignada con la actitud de la liga por las protestas del que era el mariscal de campo de los San Francisco 49ers.

"Hay que sacrificar el show. Podía haber ganado mucho dinero, pero hay alguien que sacrificó su empleo por nosotros, así que tenemos que estar con él", dijo Cardi B a la prensa.

Jay Z

Aunque no se sabe el año, Jay Z es otro de los artistas que se manifestó contra la organización del medio tiempo, al rechazar su invitación, pues querían que su presencia en el escenario del show, sirviera de gancho para que artistas como Rihanna, y Kanye West, quienes ya habían rechazado participar, aceptaran llegar en colaboración con Jay Z.

"No es así como se hace, diciéndole a alguien que van a hacer el espectáculo de medio tiempo, dependiendo de a quién más traigan. Les dije que lo olvidaran. Fue una cuestión de principios", contó al New York Times.

El Super Bowl LVIII podrá verse este domingo a través de los distintos canales de televisión abierta y deportivos de televisión de paga que transmitirán el evento, la hora no se sabe exactamente, ya que la primera media hora del reloj de partido podría alargarse hasta los 90 minutos dependiendo del ritmo de ambos equipos y la cantidad de veces que se detenga el reloj de juego por distintas razones reglamentarias.

