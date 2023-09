En Twitter, ahora renombrado como "X", es tendencia Adele, la cantante británica conocida por "Someone Like You", "Rolling in the deep" y su más reciente álbum "30". La razón por la que se ha hecho tendencia en la plataforma es porque ha compartido una encantadora fotografía con su colección de Dr. Simi.

Lanzar peluches del Dr. Simi se ha popularizado entre la audiencia mexicana a raíz de que una fan de Aurora le lanzó uno en pleno concierto, desde entonces, en cada concierto a los cantantes les llega al escenario más de uno, no importa si no están en México. Por supuesto, algunos cantantes aprecian los regalos y los coleccionan como muestras de afecto sus fans, como lo ha hecho Adele para presumir más de siete peluches caracterizados como ella.

A partir de esta fotografía, los fans sostienen que es una pista aún más fuerte sobre la posible gira que Adele tendrá en México para el 2024. Comentarios como: "Ok, pero Adele ha tenido muchas semanas de poder presumir a sus Dr Simis en las fotos y no lo hacía, Y JUSTAMENTE LO HACE CUANDO ESTÁN LOS RUMORES DE QUE VIENE A LATAM, YO??? ELIJO CREER" se pueden leer en la plataforma.

¿Adele vendrá a México en 2024?

Como se ha mencionado, por el momento son sólo rumores, pero estos van en aumento; sin embargo no se ha confirmado que habrá conciertos como parte de su gira del último álbum.

No obstante, ésta no sería la primera vez que los cantantes dejan "easter eggs" sobre sus posibles conciertos. Además, según distintos medios, en la página de Ticketmaster hay venta de boletos para ver a Adele el próximo 17 de diciembre, pero al entar al sitio oficial sale el siguiente anuncio: