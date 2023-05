La cantautora británica cumple el día de hoy 35 años de edad.

Desde la corta edad de 19 años se ha abierto paso en la industria musical, destacando desde un inicio por sus letras y melodías conmovedoras, además de contar con un rango vocal destacado, la cual la ha llevado a la consolidación de su carrera.

Entre algunos de sus reconocimientos se encuentran un total 15 premios Grammy. Dichos premios son muestra de la retribución obtenida a una trayectoria musical llena de éxitos.

Hoy en su cumpleaños, te presentamos algunas de sus canciones más destacadas...

Rolling in the deep (2010)

La canción que catapultó su carrera, perteneciente a su segundo álbum de estudio titulado "21", fue lanzada hace 12 años, como primer sencillo. Al día de hoy cuenta con más de dos billones de visualizaciones y más de 11 millones de likes en youtube.

Set Fire To The Rain (2011)

Entre su repertorio, la cantante cuenta con canciones que describen todo las facetas que nos ofrece el amor, esta no es la excepción, hablando de un amor fallido que aferrado al sentimiento busca la manera de quedarse.

Skyfall (2012)

La canción que la convertiría en acreedora al Premio Oscar, fue su primera incursión en el mundo cinematográfico, al ser partícipe del filme 007 Operación Skyfall, protagonizada por el actor británico Daniel Craig.

Someone Like You (2011)

Entre sus éxitos más redituables se posiciona "Someone Like You" , la cual relata el sentir de una relación fallida ante el escenario de visualizar a su expareja en el futuro con una nueva persona a su lado.

Send My Love (2016)

La canción de su penúltimo álbum de estudio titulado "25", demostró la madurez vocal y personal adquirida por la cantante a su público, al escribir sobre un amor que ha crecido para darse cuenta que no aceptará menos de lo que espera en una relación, porque con la edad la mentalidad cambia, como ella bien lo dice en la letra de la melodía: "Ambos sabemos que ya no somos niños".

Easy On Me (2021)

Después de una pausa en su carrera, la cantante sorprendió al mundo con el álbum titulado "30", el cual tuvo por primer sencillo "Easy On Me", el cual fue muy recibido.

CT