Adela, Susana y Rebecca se reencontrarán con los tapatíos

Este viernes 15 de octubre, Adela Micha, Rebecca de Alba y Susana Zabaleta, se volverán a encontrar con el público tapatío a través de la puesta en escena, “Los mandamientos de una mujer chingona”, esta vez desde el Auditorio Telmex con un aforo del 50% por motivos de la pandemia actual.

Las tres comunicadoras dijeron sentirse contentas de regresar a la ciudad con este espectáculo que les ha dado tantas satisfacciones y donde cada una expone 10 mandamientos que las han hecho ser las mujeres que hoy representan. Cada una habla de sus vivencias personales y profesionales y cómo han sabido salir de los obstáculos con los que se han enfrentado en el transcurso de sus vidas.

Adela califica su incursión en el histrionismo como un “caramelo”: “Es un regalo de la vida, siempre lo había querido hacer, y tener el privilegio de hacerlo junto a Susana que tiene tantísima experiencia, la verdad es que nos enseña, nos dice cómo y por dónde, ha sido maravilloso”.

Y para Rebecca por ejemplo, esta experiencia ha sido romper con sus propios miedos. “Yo nunca quise, me imaginé, o tuve el deseo, porque soy muy tímida en ese sentido, me cuesta hablar de mis cosas, pero me siento afortunada y agradecida de que sea con Adela y con Susana”. Recuerda que en la anterior gira donde tuvieron más de 40 presentaciones, no tuvieron una diferencia o un pleito, “nosotras siempre tuvimos mucha armonía y mucha madurez. Entonces, ya cuando me di cuenta de esta combinación de personalidades y de cómo nos entendemos, se me fue quitando el miedo”.

Susana habló también, al igual que sus compañeras, de lo que le inspira trabajar con ellas y por qué las considera unas mujeres ‘chingonas’. “Siempre las he admirado por muchas cosas, a Rebecca porque tiene un don de gente, a donde llega puede tener algo de qué platicar, yo por ejemplo, no soy tan abierta, pero lo que le pongas a Rebecca, siempre abre caminos, es una comunicadora y eso está increíble. Y Adela tiene una forma de utilizar su inteligencia y este humor negro que a las dos nos vuelve locas, y de repente dice una cosa directa sin ofender”.

Además, resalta Susana que lo que tienen en común las tres y que además las une, es que son buenas hijas, buenas hermanas y buenas amigas, de ahí también abraza el concepto de lo que es ser una mujer chingona.

Opiniones encontradas

Las tres estrellas fueron cuestionadas sobre el tema de la despenalización del aborto en la República Mexicana, mientras Adela y Susana aplaudieron la noticia, resaltando el hecho de que las mujeres tienen el derecho de decidir sobre sus cuerpos, Rebecca de Alba dijo tener sentimientos encontrados porque ella no pudo ser madre, lo intentó, pero sus embarazos no llegaron a desarrollarse. Sin embargo, Susana acotó que una cosa es el derecho a decidir y otra la pérdida de un embarazo por cuestiones de la naturaleza.

Agéndalo

“Los mandamientos de una mujer chingona”. Viernes 15 de octubre a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex. Aforo del 50%. Boletos desde 400 a mil 400 pesos.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ