Actores, "influencers" y empresarios se unen contra la homofobia

Actores, "influencers", empresarios y cantantes se unieron para crear “#LaLigaDeLaJusticia” y el movimiento a favor de la comunidad lésbico gay "#NoEstoyEnfermx #Conóceme”, que se opone a la homofobia, las terapias de conversión y los crímenes de odio.

“Hoy queremos hablarte a ti que piensas que no es natural que tenga sentimientos por una persona de mi mismo género, que haya nacido en un cuerpo en el que no me identifico, que me exprese y me vista fuera de lo normal”, fue el mensaje inicial que se mostró en un video subido a la plataforma YouTube.

En el video que es tendencia en la red social Twitter se invita al público a ser empático, a respetar y a conocer que el amor es para todos, y se plantea que a través de la suma de esfuerzos se pueda terminar con la discriminación y el bullying que padecen quienes sienten atracción por personas de su mismo género.

En el proyecto participan Daniel Vives Ego “La Supermama”, la comunicadora Maca Carriedo, las creadoras de contenido para internet Tefy Ortiz “Sedúceme Mujer”, Mickey Cundapí de “Los Jonas Vloggers” y Ophelia Pastrana, la actriz Alejandra Ley y la cantante Morena Valdés, parte del “Team Escándala”.

El activista Genaro Lozano, el empresario Quique Galdeano, el comediante Manu Nna, el muralista Esteban Fuentes de María, “ADIL diversidad e inclusión laboral”, “Impulse Group México” y “AHF México”, también son parte del movimiento.

