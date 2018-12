Actor denuncia video homófobo de boxeador mexicano

El actor Luis Gerardo Méndez, protagonista de "Club de Cuervos", denunció a través de su cuenta de Twitter un video que circula en redes sociales en donde supuestamente aparece un deportista mexicano mostrando su repudio hacia la comunidad gay.

Según el video, el deportista se trata de Darío Larralde, un boxeador profesional que representará a México en los Olímpicos de Tokio 2020.

En la grabación, el boxeador narra que tras su paso por una tienda departamental, integrantes de la comunidad LGBT que se encontraban en el establecimiento, comenzaron a acosarlo con la mirada, aseverando que no pasa un día sin que esto suceda.

Grabándose, Darío arremetió contra la comunidad diciendo: "Todo lo que hace su comunidad, todo lo que hacen ustedes, todo lo que representan me cagan; nunca lo voy a aceptar", enfatizó.

"Yo sé que Hitler era una mala persona pero en eso lo apoyo, los putos gays son una plaga, son algo que me caga, son algo que me enferman, no puedo", finalizó Darío.

Luis Gerardo expuso en su cuenta lo siguiente:

"Es inaceptable que alguien así represente a México en los @JuegosOlimpicos. El discurso de odio y la ignorancia de @dario_larralde no pueden convivir con una fiesta que celebra la amistad, la hermandad y la inclusión. Cero tolerancia al discurso de odio. @CONADE @CONAPRED.".

Pocas horas después, una cuenta de Twitter que se hace llamar igual que el deportista y creada en diciembre de este año, publicó que daría una disculpa pública tras el video y que a su vez se siente arrepentido.

"Hoy hare una disculpa por video a las 8pm. Por favor denle rt. Es demasiado drama el que se causó y quiero explicar la situación. No quiero polémica o atención, no lo hago solo por mi carrera, no lo hago por hacerlo. De verdad me arrepiento. Por favor estén al tanto. #sorry", reza el tuit.

LS