El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió no perder el tiempo con las acusaciones que recibe en redes sociales, luego de que esta mañana, al llegar el avión oficial al aeropuerto de la capital vietnamita, las cámaras captaron el momento en el que se abre la puerta cuando la esposa del presidente, Brigitte Macron, lleva sus manos a la cara de su marido, en lo que podría ser interpretado como una especie de manifestación de rechazo.

¿Cómo se conocieron Emmanuel Macron y su esposa Brigitte?

En 1993, en el prestigioso colegio jesuita La Providence, un joven brillante y apasionado por la literatura, Emmanuel Macron, de tan solo 15 años, llamó la atención de su profesora de teatro, Brigitte Trogneux, una mujer de 40 años, casada y madre de tres hijos.

Lo que comenzó como una conexión intelectual en medio de ensayos teatrales, pronto se transformó en un vínculo emocional profundo, la relación, aunque legal, escandalizó al colegio y al entorno social de ambos, los padres de Emmanuel Macron alarmados, lo enviaron a París para separarlos y evitar un escándalo mayor.

Antes de irse, Macron prometió que se casaría con ella, de acuerdo con un documental sobre la historia de la pareja.

Ella abandonó sus clases, en medio de la polémica, y se divorció de su esposo, el banquero André-Louis Auzière, a pesar de la distancia Macron y Brigitte mantuvieron el contacto.

Brigitte contó que, una vez divorciada (en 2006), "el único obstáculo eran mis hijos. Me tomé el tiempo necesario para no arruinarles la vida. Aquello duró 10 años. Puedes imaginar lo que estaban escuchando. Pero, por otro lado, no quería perderme mi vida".

Finalmente, ella se mudó a París y se casaron en 2007.

Diez años después de su matrimonio, Macron se convirtió en presidente de Francia. Y tras el escándalo con el que inició su relación, Brigitte decidió mantenerse en las sombras lo más posible.

Hasta 2023, cuando Brigitte concedió una entrevista a la revista "Paris Match" donde habló de su relación con Macron y de cómo mantienen vivo el amor. "No hay un solo día que no me sorprenda. Nunca había visto semejante capacidad intelectual... Siempre lo he admirado".

¿Qué dijo Emmanuel Macron sobre la bofetada que recibió de su esposa Brigitte?

El vídeo se ha convertido en viral en Francia. Inicialmente Emmanuel Macron ha negado que fuera cierto, antes de admitir su veracidad para restarle importancia.

El presidente ha explicado que estaba "bromeando con (su) esposa" y que de repente surgen "toda clase de teorías" y cualquier cosa pasa a ser "una catástrofe geoplanetaria".

Macron ha recordado el episodio de cuando, en el tren en el que viajaba a Kiev con los jefes de Gobierno de Alemania y Reino Unido, sobre la mesa había un pañuelo de papel que algunas cuentas de redes sociales vinculadas a la extrema derecha afirmaron que podía ser una bolsa de droga.

También se ha referido a cómo se malinterpretó y criticó hace pocos días la forma en que se dio la mano con el presidente turco, Recep Tayipp Erdogan en la cumbre de países europeos de Tirana.

"Todo esto -ha resumido- muestra un poco el mundo en el que vivimos. Creo que no tenemos tiempo que perder".

