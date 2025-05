Mortal, en este día las energías del calor se entrelazan con los humores internos, despertando antiguas pasiones y corajes dormidos. Atiendan estas palabras, criaturas terrenales, pues serán guía para su cuerpo y espíritu.

ARIES (21 de marzo - 19 de abril)

El fuego que habita en ti puede tornarse llama incontrolable. Cuida de tus enojos, pues podrían somatizarse en dolores de cabeza o tensión en el pecho. Evita el sol del mediodía y no confrontes sin razón. El descanso será tu mayor remedio.

TAURO (20 de abril - 20 de mayo)

El calor te vuelve lenta y rígida, y la cólera contenida puede manifestarse en tu estómago o garganta. Consume hierbas frescas y líquidos claros. Hoy, respira tres veces antes de reaccionar: no todos merecen tu ira.

GÉMINIS (21 de mayo - 20 de junio)

En tu tiempo solar, las pasiones se agitan. Cuidado con los cambios de humor repentinos, pues podrían afectar tu digestión o respiración. Es buen día para mantener la mente ocupada, pero no permitas que la impaciencia hiera a quienes te rodean.

CÁNCER (21 de junio - 22 de julio)

La humedad del cuerpo y el calor externo pueden afectarte más que a otros. Habrán enojos internos que no sabrás cómo liberar. Busca agua en movimiento: un río, una ducha, una lágrima. No reprimas lo que sientes, pero exprésalo con ternura.

LEO (23 de julio - 22 de agosto)

El calor despierta tu esencia solar, pero también tus excesos. Cuidado con los arrebatos de cualquier índole que alteran la presión o el corazón. Hoy el dominio es la serenidad. Escucha antes de hablar y modérate en las comidas.

VIRGO (23 de agosto - 22 de septiembre)

La temperatura del entorno perturba tu deseo de orden. Eso puede traerte molestias en el intestino o la piel. Evita la crítica constante y busca descanso visual y mental. No todo se resuelve hoy. Suelta.

LIBRA (23 de septiembre - 22 de octubre)

La armonía interna puede quebrarse por tensiones ajenas. El calor no es sólo externo: lo llevan las palabras mal dichas. Cuida tu garganta y sistema renal. Bebe infusiones suaves. Hoy es día para decir "no" sin culpa.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre)

El fuego interior se intensifica con el calor del día. Cuida tus reacciones viscerales, pues pueden llevarte al extremo emocional o a somatizar en zonas íntimas. El silencio y la sombra serán tus aliados.

SAGITARIO (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu cuerpo busca moverse, pero el calor puede jugar en contra de tus impulsos. No te sobreexijas ni te irrites con quienes no comparten tu entusiasmo. Dolores en caderas o muslos pueden avisarte que debes parar un momento.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 19 de enero)

Tu fuerza de voluntad hoy será probada por el cansancio y la incomodidad térmica. La irritación puede nacer del deber no cumplido. No reprimas ni te excedas. Cuida articulaciones y rodillas, pues podrían resentirse con el calor y la tensión.

ACUARIO (20 de enero - 18 de febrero)

Tu mente bulle de ideas, pero el ambiente cálido puede nublar tu juicio. No tomes decisiones apresuradas ni te dejes llevar por enojos colectivos. Cuida la circulación y duerme más horas. Hoy es mejor observar que intervenir.

PISCIS (19 de febrero - 20 de marzo)

Los corajes de otros pueden invadir tu campo emocional como oleaje violento. Tu sistema inmunológico necesita calma, agua y sueño. No te dejes arrastrar por la temperatura ajena. El arte, la música o el silencio serán tu medicina.

He hablado, mortal. Que el Sol no queme su paz y que el enojo no nuble su salud. Vuelvan mañana, si el destino lo permite.

AO