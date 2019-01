¡Abrázame muy fuerte!... Cristian Castro

Un cantante que goza del éxito como lo es Cristian Castro tiene la humildad de ser un portavoz de las leyendas de la música en México, ya lo hizo con Vicente Fernández, quien le produjo un disco ranchero y después con José José de quien reversionó sus más grandes éxitos. Ahora revisita los hits musicales de un icono internacional que en los últimos meses parece estar más vivo que nunca tras los rumores de su posible resurrección, Juan Gabriel.

A finales del 2018, Cristian publicó su reciente material discográfico, “Mi tributo a Juan Gabriel”, en el que incorpora un aire de música disco a clásicos como “Abrázame muy fuerte”, “Busca un amor” y “Yo no sé qué me pasó”. En entrevista, Cristian comparte que para él es un gran honor retomar canciones tan entrañables de hombres ejemplares a quienes quiere, admira y considera maestros de vida.

“Es un gran compromiso y es un gran destino, cosa que agradezco mucho a mi familia mexicana, a mi madre, a mi abuela, quienes sembraron esas semillas en mí de los mejores cantantes que ha dado la historia de los latinos. Y también vivir ese tiempo junto con ellos, creo que hay que agradecer tanta suerte el haber vivido justito en el tiempo de José José y de Juan Gabriel. Todos los tiempos debieron ser muy bellos como el de Agustín Lara, quien fue especialmente romántico, o también don Armando Manzanero. Pero por ejemplo, José José despegó en realidad lo que es cantar e interpretar; así mismo, Lupita D’Alessio, Yuri y obviamente Juan Gabriel”.

El músico explica que ser parte del mundo de estos artistas, a él le da muchas alas para inspirarse en su canto y en su personalidad. “Por eso es que era obligado este tributo. Estaba sacando el disco de ‘Dicen’ (2016) cuando muere Juan Gabriel, y yo venía de dos tributos a José José, por eso es que era un deber para mí tener homenajes a estos dos pilares tan grandes míos, que son ellos dos. Tengo también a mi Vicente Fernández tan consentidísimo con quien ya hice un disquito juntito de él con canciones que él cantaba, me faltarían algunos españoles como Raphael y Julio Iglesias, pero éste será ya mi último tributo, ojalá que no se muera nadie más”.

Con el disco homenaje a Juan Gabriel, Cristian quiso lograr que las canciones sonaran muy frescas, “son temas con un retro setentero, pero abarcando también todo lo moderno y proponiendo algo muy en serio, ‘Busca un amor’ es una canción que indiscutiblemente suena a nueva; ‘Estoy enamorado de ti’ es una canción caprichosa, muy bonita y muy fresca, así como algunas otras en las que quise dar la sorpresa como ‘Tú a mí no me hundes’ que cantaba Lucha Villa, quise hacer cosas simpáticas, no sabía hasta dónde llevar la simpatía de Juan Gabriel porque es muy amplia, porque él es un Freddie Mercury y tenía toda la personalidad para irse por toda esa gama de la simpatía, pero también de la tristeza y del drama”.

Un año de muchos conciertos

En febrero se presentará en concierto en Cozumel, Mérida y Tijuana. A Ciudad de México quiere ir al Teatro Metropólitan y al Auditorio Nacional. En abril irá a Querétaro, León y Aguascalientes. En mayo asistirá a Monterrey, Torreón, Morelia, Guadalajara, Ensenada y Mexicali. A Culiacán, Hermosillo, Veracruz y Tabasco irá en junio; luego, en julio y agosto, se va a Estados Unidos, y a finales de año a Centro América.

Rechaza la polémica; valora el talento

Cristian subraya que será muy difícil volver a tener presencias tan importantes en la música como las de estas leyendas. “Hay que valorarlos, porque cuando se marchan queda un vacío muy grande, en 100 años no vas a tener a otro Juan Gabriel, en 300 años no vuelve a aparecer otra presencia tan grata, energética y genial como ellos. Pero trataré de defender lo que aprendí de ellos, contagiar con drama, con alegría, con espíritu. Los cantantes muchas veces logramos hasta más cosas que un familiar dentro del corazón y la cabeza de una persona”.

Ahora que se dijo que Juan Gabriel podría estar vivo o que a José José lo tienen escondido, Cristian hace un llamado a que estas leyendas no se les opaquen con rumores y escándalo, pues comparte que son personas que van más allá del bien y el mal, que por el contrario, se les debe guardar un respeto.

“Siempre se va a satanizar la vida de los artistas, ¿fueron buenos padres? No, casi ninguno somos buenos padres. Entonces, se nos quiere satanizar con ese aspecto, o con los divorcios, o las parejas, esos son problemas muy personales. Nos juzgan mucho por las decisiones que tomamos, claro, conocemos mucha gente, mucha de ella pasa por nuestras vidas, todos pueden hablar de nosotros, muchos dirán, tuve una buena experiencia o una mala con él, tú puedes decir, ‘a mí me cayó muy bien Cristian Castro’ y otro puede decir, ‘a mí me cayó muy mal’. Bueno, los puntos de vista son de cada quien, nadie somos monedita de oro”.

Señala que lo que engrandece a un artista es su talento, su música, sus canciones, en tanto, la vida personal es la misma que para todos, “todos tenemos una decadencia, muchos llegan a la pobreza, o pierden su dinero, eso crea conflictos de todo tipo, con los hijos, los familiares, pero son cosas lógicas que suelen pasar, creo que estamos satanizando cosas que se viven en todas partes y eso suena a aburrido, qué aburridos los temas que se tratan acerca de las personalidades”.

Además, destaca que se puede hablar de engaños, de una traición y eso suena bien para alimentar el morbo, “de corrupción también, es entretenido si tenían lazos con la delincuencia, pero debemos alimentar la idea de respetar a los representantes artísticos. Si quieres atacar a los políticos, bueno, ahí hay más injusticias, pero atacar a una persona que lo que hizo fue cantar y que tuvo algunos vicios… Entonces, quedarse en ese tema es atacar al propio país, creo yo, porque el estandarte de un país son sus artistas”. En resumen, para Cristian la controversia le parece innecesaria y aburrida.