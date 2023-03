Medio Metro, cuyo nombre verdadero es José Eduardo Rodríguez, se ha convertido en una de las celebridades "virales" de las redes sociales, cuyas declaraciones son todas recibidas con polémicas.

A través de Twitter, el influencer refrendó su apoyo al Presidente de México. La popularidad de Medio Metro comenzó a despegar a partir de sus apariciones con Sonido Pirata. Más tarde, el personaje decidió abrirse paso a la fama con sus propios méritos, de tal modo que hoy en día sus fans buscan no perderle la pista.

Muestra de lo anterior son sus redes sociales, las cuales se inundan de mensajes a Rodríguez en cada publicación que realiza. Y es que recientemente el bailarín expresó abiertamente sus preferencias políticas. Durante la alfombra roja de la película "¡Qué viva México!", del productor Luis Estrada, se le cuestionó al actor Damián Alcázar a qué debería ponerle más atención el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Yo como Damián Alcázar apoyo total al mejor presidente que México ha tenido @lopezobrador_ ���� — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) March 15, 2023

"Yo diría, pero es una cuestión personal, que es muy combativo y muy rijoso con la prensa, pero la prensa se lo merece, esta prensa se lo merece", respondió el famoso sobre las críticas que recibe López Obrador en sus conferencias matutinas. Tras las declaraciones, Alcázar se volvió tendencia en redes sociales y Medio Metro no dudó en respaldar al actor y al titular del Ejecutivo.

En su perfil de Twitter, José Eduardo Rodríguez envió un mensaje al mandatario. "Yo como Damián Alcázar apoyo total al mejor presidente que México ha tenido @lopezobrador_", escribió. La publicación de Medio Metro dividió a su audiencia, pues algunos de sus fans aplaudieron la acción. "Hasta que escribes algo sensato. Felicidades por apoyar a nuestro presidente", "¡¡Ya me caíste bien otra vez!!", "Excelente mi amigo", le contestaron sus fans.

Otros seguidores mostraron su descontento con el mensaje del influencer y le solicitaron a Medio Metro no subirse a temas de política. "Me estabas cayendo bien amigo no te metas en esos temas", "Tu community manager al igual que nosotros también te odia", "No estás a la altura para hablar de política", "¡¡¡Ahhhh Medio Chairo!!!", son algunas de las reacciones que internautas dejaron a Medio Metro.

FS