A la caza de Bonnie y Clyde

El director estadounidense John Lee Hancock pasó por nuestra ciudad para estrenar “Emboscada final” en la gala de clausura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, siendo la primera cinta producida por Netflix en ocupar ese lugar. La trama se remonta al episodio histórico de Bonnie y Clyde, en los años treinta, donde la pareja de forajidos operó en Texas y sus alrededores cometiendo robos, asaltos y fugas de prisión, obteniendo una atención mediática inusitada para la época.

Del casting, que incluye a Kevin Costner y Woody Harrelson en los papeles principales, el director platicó: “Conozco a Kevin desde que hice mi primera película, ‘Un mundo perfecto’, que dirigió Clint Eastwood. Fue en 1992, me encantó, fue muy amable conmigo. Habíamos querido hacer algo juntos: leyó el guion hace unos diez años y le gustó, pero le parecía que no era lo suficientemente mayor para el papel. Quizá tenía razón. Woody se sumó hace seis años, con él abordo hablé con Kevin, que ya se sentía en la edad para hacerlo. Creo que Kevin Costner tiene, a falta de un mejor término, las cualidades de un ciudadano estadounidense: de cierta extraña manera a la gente le recuerda al vecino de al lado. ‘Frank Hamer’ (el ex ranger que interpreta) tiene ese toque estoico para cumplir con su trabajo. En la realidad tiene algo dentro de sí que está en ebullición: Kevin sacó muy bien eso, igual que Woody Harrelson”.

"Me gustan las historias verdaderas, pero depende de qué cintas se hacen. Mi siguiente producción es totalmente original. Me atrae la gente ordinaria en situaciones extraordinarias". John Lee Hancock.

El tema histórico es una constante en su filmografía: “Me gustan las historias verdaderas, pero depende de qué cintas se hacen. Mi siguiente producción es totalmente original. Me atrae la gente ordinaria en situaciones extraordinarias. Me gusta en mis películas mostrar fotografías de la gente real al final de la proyección, para que los espectadores puedan relacionar la historia: que vean que sí era una persona, que sí vivió esa vida”.

Otras cintas han tratado la misma historia de Bonnie y Clyde, aunque desde perspectivas diferentes: “Soy un gran fan de la película de Arthur Penn de 1967. Me encantó. Abrió la puerta a muchas de mis películas favoritas de los setenta. No hice la cinta para limpiar el nombre de ‘Frank Hamer’: la hice porque es una historia interesante. Es una historia del lado de los cazadores, no de los buscados”.

“Emboscada final” también retrata ese fenómeno mediático que recibieron los delincuentes: “Lo que pasó en su funeral es verdad: llevaron el carro al pueblo más cercano para la morgue, y se dice que gente del área fue para cortarle el cabello, piezas del carro, llevarse retazos de su ropa. También es sobre el culto a la celebridad: Bonnie y Clyde fueron los primeros en darse cuenta y crear una marca de ellos. Si estuvieran vivos ahora tendrían millones de seguidores en Instagram”.

Romanticismo retorcido

Además de “Emboscada final”, como director ha hecho cintas como “Al encuentro de Mr. Banks” y “El Álamo”. CORTESÍA

Para el director, la fama que cobraron los forajidos, junto con la aceptación de la gente, fue producto de la época: “Quisimos mostrar los síntomas en los años treinta, después de la gran depresión. No había consideración para los bancos, pues eran los que quitaban las granjas a la gente, las casas, la tierra. Eran tiempos difíciles para la gente en Estados Unidos: los bancos eran los malos, la gente no tenía trabajo ni comida. El hecho de que Bonnie y Clyde robaran bancos no le molestaba a las personas, ignorando el hecho de que mataban gente, no solo policías, también ciudadanos. Les parecían como ‘Robin Hood’: el punto es que ‘Robin Hood’ le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Bonnie y Clyde solo robaban. Capturaron la esencia, había muchos pandilleros en los años treinta. Ellos sobresalieron porque había una mujer, era la única dupla, era algo romántico, muy estilizado. Las mujeres empezaron a vestirse como Bonnie cuando se publicaron sus fotos. Marcaron la cultura popular en su tiempo”.

John Lee Hancock comentó que trabajar en un filme para Netflix no fue nada distinto a cualquier otro proyecto en el cine: “La única diferencia es el lanzamiento”. “Emboscada final” entró en cartelera el pasado 15 de marzo en las grandes ciudades de Estados Unidos; el 22 se sumaron más lugares y el 29 de este mes estará disponible en Netflix: “La ventaja es que mucha más gente podrá verla cuando se lance”.

¿De qué se trata la película?

“Emboscada final” narra la historia real jamás contada de los legendarios detectives que atraparon a Bonnie y Clyde. En un momento en el que ni los máximos esfuerzos del FBI ni la última tecnología forense son suficientes para capturar a los criminales más infames del país, dos rangers de Texas jubilados (Kevin Costner y Woody Harrelson) deberán confiar en sus instintos y en sus métodos tradicionales para lograr lo imposible.