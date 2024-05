A Paquita la del Barrio no se considera una mujer empoderada

Siendo fiel defensora de las mujeres y de la música ranchera, la cantante mexicana Paquita la del Barrio se dice clara: no le gusta que la gente confunda los conceptos o que la etiqueten como feminista cuando, asegura, no lo es; mucho menos que la señalen como una mujer empoderada.

"A ‘empoderarse’ no le encuentro chiste, lo único que debe hacer la mujer es quererse, amar a los suyos, enseñarles cosas buenas, que parecen no tener importancia pero que son lo mejor de la vida. No me considero feminista, yo quiero a todo ser humano, tanto a la mujer, como al hombre; somos humanos y debemos querernos todos", dijo en una entrevista.