Yuri sorprende con show en Sala de Despecho en Guadalajara

Con su inconfundible energía, Yuri sorprendió a los asistentes del bar Sala de Despecho, en Providencia, al presentarse sin previo aviso la noche del sábado. La cantante veracruzana llegó poco después de las 10 de la noche, desatando la euforia de los presentes, quienes no podían creer que estaban a punto de presenciar un show inesperado de la icónica artista.

.@OficialYuri llegó de sorpresa a Sala de Despecho de Providencia en Guadalajara y así la recibió la gente pic.twitter.com/gCiiN40MSv — Pajaré. ������ (@ELPAJANAVARRO) March 9, 2025

Con la espontaneidad que la caracteriza, Yuri saludó a los asistentes y ofreció un popurrí de sus grandes éxitos, interpretando 'Maldita primavera', 'Qué te pasa' y 'El apagón'.

Al terminar su participación, la cantante compartió unas palabras sobre su experiencia y el significado especial de la velada.

"Ya me quería quedar ahí con ellos a festejar, fue muy bonito, muy hermoso. Estas mujeres celebrando estos lugares de despecho que están tan de moda, lo hicimos en Monterrey y la verdad tuvimos mucho éxito. Muy contenta de celebrar con ellas el Día Internacional de la Mujer", expresó.

Además, adelantó que su visita a Guadalajara forma parte de la promoción de su próximo concierto en la Arena Guadalajara, el 30 de mayo.

"Ya estamos con todo para la Arena Guadalajara este 30 de mayo, habrá más sorpresas. Este es mi primer viaje a Guadalajara a propósito de este concierto. La Arena Guadalajara necesita una promoción diferente a las que yo siempre he hecho aquí, entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacer cosas con los fans, a hacer convivencias. Vamos a presentar 'Icónica' ya con mis bailarines, algo espectacular para que la gente sepa realmente de qué va esta gira".

A lo largo de su carrera, Yuri ha construido un legado musical que trasciende generaciones. Con su gira 'Icónica', la artista revive los momentos más emblemáticos de su trayectoria, algo que, confesó, ha sido un proceso emocionalmente intenso.

"Así ha sido con mi gira Icónica. Yo nunca me imaginé, porque siempre las he cantado toda la vida, pero no es lo mismo cantarlas toda la vida que llevar ahora sí que puesto con el traje original. El 80% de los vestuarios son originales, hay otros que son réplicas porque ya no existen, pero sí está cañón. Es una mezcla de muchas cosas que, como lo he dicho en mis entrevistas, tuve que meterle un poquito de terapia para ayudarme. Hay algunas 'Yuris' que me traen recuerdos muy fuertes y otras que me traen recuerdos padrísimos", explicó.

Uno de los momentos más impactantes para ella fue volver a verse con los looks originales de los años 80.

"Definitivamente no es lo mismo cantar una canción mía, actual, con arreglos de ahora, que cantar una canción de los 80 con los arreglos de los ochentas, el peinado de esa época… Yo me veo en el espejo vestida, por ejemplo, como la Yuri de la era de la canción Qué te pasa y me sorprendí mucho la primera vez. Fue un fuerte déjà vu, y lo he tenido que procesar", compartió.

Lo ocurrido en la Sala de Despecho fue un reflejo de cómo su música sigue vigente. Entre el público había personas de todas las edades, algo que la propia Yuri reconoce como un fenómeno especial.

"Padrísimo, ya son cuatro generaciones, cuatro. Sí está muy cañón, está muy cañón que las nuevas generaciones me sigan, que vea yo en los conciertos de ahora en la Yuri Icónica gente muy joven, gente muy joven que me conoce por su abuelita, su mamá o por la tía. Eso está padrísimo, que a pesar del tiempo yo esté vigente, que siga cantando mis propias canciones y que todavía siga haciendo shows".

La cantante también reflexionó sobre la evolución de la industria musical y cómo ha enfrentado los cambios generacionales.

"Diferente. He comentado con las Pandora o con Daniela (Romo) que de pronto era difícil para ellas meterse en este rollo de las redes sociales. Muchos ochenteros no les gusta poner su vida o poner sus cosas que están haciendo diario en las redes. Y yo les he comentado mucho que tenemos que meternos a esta nueva ola, la mayoría de las cosas son redes sociales. Si no nos metemos en eso, nadie se va a enterar de nosotros. Yo sí estoy muy metida en eso y me encanta”, afirmó.