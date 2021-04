Se aproxima el 10 de mayo, Día de las madres, y una buena opción para agasajar a las mamás en esta fecha tan especial será el concierto en streaming que ofrecerá la agrupación Il Divo el próximo sábado 8 de mayo a las 20:30 horas a través de la plataforma eTicket Live, ofreciendo un recorrido musical por sus 18 años de carrera exitosa.

Ocesa compartió que la venta de accesos inicia hoy lunes, 5 de abril desde las 12:00 horas, lo boletos tiene un costo de 450 pesos y para clientes Citibanamex están en 315.Afirma Ocesa que Il Divo es uno de los cuartetos vocales masculinos más importantes de la industria musical y que ha cautivado a todo el mundo.

Sus integrantes, Urs Buhler (Suiza), Sébastien Izambard (Francia), Carlos Marín (quien nació en Alemania, pero creció en España) y David Miller (Estados Unidos), son muy queridos por el público, además de ser todos unos galanes, tienen voces verdaderamente impactantes.Para esa noche especial, Il Divo estará acompañado de una gran producción y diferentes elementos visuales.

INSTAGRAM / ildivo

Su más reciente trabajo de estudio lleva por nombre “Timeless”. Este octavo disco se grabó en Los Ángeles y fue producido por Alberto Quintero y Steve Mac.

El álbum reúne 10 canciones de amor y romance de todos los tiempos. Temas que han formado parte de sorprendentes bandas sonoras como la popular “Smile”, basada en un tema instrumental y utilizada para la película de 1936 “Tiempos mordernos” de Charlie Chaplin.También, se pueden escuchar “Love me tender”, original de Elvis Presley; “Hola” (Hello) de la cantautora británica Adele; “All of me” del artista norteamericano de R and B John Legend, “Angels” de Robbie Williams y “Aquí esperándote” (Righ Here Waiting) compuesta e interpretada por Richard Marx, entre otras más canciones.

Il Divo son pioneros en el género de la ópera pop, o como ellos mismo la definen “popera”. El cuarteto, que se ha convertido en un fenómeno mundial, cuenta con 30 millones de discos vendidos a nivel internacional, además, tienen 160 discos certificados de Oro y Platino y más de 35 éxitos que han colocado en las listas de popularidad de diferentes países.

jb