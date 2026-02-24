008RACCA presenta “amantes”, canción que explora el lado caótico del amor

008RACCA se reafirma como una de las figuras más relevantes del panorama musical mexicano, tras ser destacado por Spotify México como el rostro juvenil de la escena musical en el país. Su proyecto se caracteriza por una autenticidad que le permite conectar orgánicamente con su audiencia. Esta misma honestidad creativa es la que se materializa en su nuevo sencillo, “AMANTES” que se estrena este 12 de febrero.

"AMANTES" se presenta como una propuesta alternativa y urbana que destaca por su sonoridad intensa y poco convencional. La pieza se sumerge en el caos emocional y la complejidad de un amor prohibido, distanciándose del romance idealizado típicamente asociado al 14 de febrero. En lugar de celebrar la perfección, explora la intensidad, la confusión y la atracción que surge cuando la pasión se antepone a la razón.

La producción de la canción es rica en matices, incorporando baterías potentes, trompetas envolventes y, notablemente, un fragmento del poema "Los amantes" de Julio Cortázar. Esta combinación crea una atmósfera cargada de dramatismo y sensibilidad.

El sencillo fue producido en colaboración con Vinco, productor chileno reconocido en la escena alternativa por su trabajo junto a Akriila, Emjay y Miranda Santizo, entre otros. Creada en septiembre de 2025 a partir de una experiencia real, la canción nació de la exploración sonora hasta encontrar en el piano su eje principal; la letra retoma vivencias de la secundaria y se nutre de la influencia poética de Julio Cortázar. Inspirada por la visión de Racca, la pieza propone distintas perspectivas sobre los triángulos amorosos, permitiendo que cada oyente se identifique desde cualquier rol.

El video musical, como una extensión de la canción, narra la historia de una joven que se debate entre la nostalgia y el deseo mientras intenta superar una relación confusa. Justo cuando los mensajes del pasado insinúan una posible reconciliación, la protagonista ya ha tomado una decisión definitiva. La narrativa culmina en un momento nocturno donde el amor y la culpa se entrelazan. El videoclip estará disponible a partir del 19 de febrero.

