Shailene Woodley y Aaron Rodgers: La actriz y el jugador de Green Bay terminan su relación

"Son personas muy diferentes con carreras ocupadas y hubo obstáculos que no pudieron superar", fue lo que dijo una fuente a la revista "People" hace unas horas para confirmar que Shailene Woodley y Aaron Rodgers dieron por terminada su relación. "Seguirán siendo amigos, no hay mala sangre, ni drama. Simplemente no funcionó para ellos", agregó.

Desde hace varios meses, la actriz y el jugador de la National Football League (NFL) estuvieron en el centro de las especulaciones en torno a la estabilidad en su relación, ya que el pasado 2 de diciembre, durante el cumpleaños número 38 del quarterback de los Green Bay Packers, ella no estuvo presente ni se manifestó en redes sociales.

En aquel momento, la fuente consultada por "People" explicó que era algo normal entre ellos. "No es extraño que no publiquen sobre el otro en sus cumpleaños, en ese sentido son muy reservados", explicó.

Antes de la confirmación sobre la ruptura, "In Touch Weekly" informó que la también productora de 30 años y el jugador profesional de futbol americano habían cancelado su compromiso.

Aunque resaltaron lo amistoso de la separación, se sabe que mantenían importantes diferencias en la cotidianidad de su vida, sobre todo, en el tema de la pandemia provocada por el coronavirus.

"No están hablando de su política, y en realidad nunca lo han hecho. No estuvieron de acuerdo en muchas cosas. Al principio decidieron estar de acuerdo en estar en desacuerdo sobre las cosas y no debatirlas", contó una fuente cercana a la pareja en enero cuando Aaron reveló que él no había recibido hasta ese momento la vacuna contra el COVID-19.

Woodley y Rodgers comenzaron a salir en 2020, en medio del aislamiento social por la pandemia, incluso, un medio de deportes reportó la visita de la actriz en Green Bay, Wisconsin. Sin embargo, el mundo quedó sorprendido cuando Aaron recibió el premio como el jugador más valioso de la NFL en febrero de 2021 y, durante su discurso le agradeció a su "prometida".

Shailene alcanzó el reconocimiento por su papel de "Amy Juergens" en la serie de ABC, "The secret life of the American Teenager".

La guapa actriz ha estado nominada dos veces a los Globos de Oro, la primera en 2012 en la categoría de "Mejor actriz de reparto en película" por la cinta "Los descendientes" y la segunda en 2018 en la categoría de "Mejor actriz de reparto en serie" por "Big Little Lies".

