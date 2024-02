Luego de que se supiera que el conductor de Ventaneando se encuentra en terapia intensiva, la conductora Raquel Bigorra, quien tuviera una amistad con Bisogno por años y se distanciara debido a una seria de especulaciones de su vida privada en el año 2019, habló por primera vez acerca de la salud del “muñeco” y le deseó pronta recuperación.

"Ya le perdí la pista, le deseo que su salud mejore y que salga adelante porque tiene una niña chiquita, tiene familia. Cuando oigo este tipo de noticias, deseo que salga adelante, no tengo noticias de su estado de salud, ni nada porque no tengo contacto y la gente allegada tampoco dice, entonces no se sabe.

"En Venteando manejan la información como ellos consideren, he visto notas de zafarranchos. No sé cómo se pongan de acuerdo (en ese programa de Azteca), si él no quiere que se diga o se sepa", señaló a los medios.

La ex participante de “La casa de los famosos” confesó que lo primordial es que se recupere y que el problema que tuvieron en su momento es algo que ya es pasado y superado por ella.

"Si está pasando por momentos de salud graves o no graves porque no sabemos, lo que sea que esté pasando que la libre y que salga adelante. Lo demás es el dime y direte.

"No estoy al pendiente, no tengo contacto con gente allegada a él, ni mucho menos, ya no tenemos amigos en común, no es un nombre que mencionamos alrededor de nosotros. Pero por el cariño que existió en su momento, deseo que le vaya bien y que salga adelante".

Raquel Bigorra fue invitada por Jorge Ortiz de Pinedo para ser parte del festejo por los 80 años de la Casa del Actor, lugar que necesita apoyos para salir adelante.

