El dólar estadounidense cerró la jornada en 18 pesos mexicanos en promedio, lo que representa un ajuste de 0.19% frente al cierre previo de 17.97 pesos, según datos de Dow Jones.En el balance semanal, la divisa norteamericana acumula una baja de 0.9%, mientras que en comparación interanual mantiene una disminución del 12.87%. Con este movimiento, el tipo de cambio rompe la racha de estabilidad que había mantenido durante las seis sesiones anteriores.En cuanto a la volatilidad, el promedio de los últimos siete días fue de 3.79%, un nivel considerablemente menor al registrado en el último año (9.25%), lo que refleja un periodo de mayor estabilidad cambiaria hacia el cierre del año. Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran. EE