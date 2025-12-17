El dólar estadounidense cerró la jornada en 18 pesos mexicanos en promedio, lo que representa un ajuste de 0.19% frente al cierre previo de 17.97 pesos, según datos de Dow Jones.

En el balance semanal, la divisa norteamericana acumula una baja de 0.9%, mientras que en comparación interanual mantiene una disminución del 12.87%.

Con este movimiento, el tipo de cambio rompe la racha de estabilidad que había mantenido durante las seis sesiones anteriores.

En cuanto a la volatilidad, el promedio de los últimos siete días fue de 3.79%, un nivel considerablemente menor al registrado en el último año (9.25%), lo que refleja un periodo de mayor estabilidad cambiaria hacia el cierre del año.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

