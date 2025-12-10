Wall Street cierra en verde después de que la Fed recortara de nuevo los tipos de interés

Wall Street cerró este miércoles en verde después de que la Reserva Federal (Fed) anunciara un nuevo recorte de tipos de interés en un cuarto de punto y dejara el referencial en una horquilla entre el 3.5 % y el 3.75 %.

El Dow Jones de Industriales subió un 1.1 % y se situó en 48.057 unidades; el S&P 500 ganó un 0.7 %, hasta 6.886 enteros, y el Nasdaq terminó con un leve repunte del 0.3 %, hasta 23.654 puntos.

La Fed cumplió con las expectativas de los mercados y de parte de los analistas, que daban por hecho que el organismo cerraría el año con una nueva rebaja del precio del dinero pese al doble desafío que encara en un momento marcado por los efectos de los aranceles del Gobierno Trump y la ralentización de las contrataciones.

Además, la Fed pronostica un recorte de tipos en 2026, pero los operadores apuestan a que irán más allá. Según la herramienta CME FedWatch, podría recortar las tasas dos o más veces el próximo año.

"La falta de recortes más profundos podría haber sido vista negativamente en Wall Street. Pero el hecho de que la Reserva Federal vaya a aumentar de nuevo su balance, aunque sea lentamente, es una buena noticia. Esto genera optimismo y compensa de sobra las preocupaciones sobre que las tasas de interés puedan bajar poco en el futuro", comenta hoy el experto José Torres, economista senior de Interactive Brokers, a la cadena CNBC.

Según el analista, las proyecciones adelantan "mayores previsiones de crecimiento, menores expectativas de inflación y expectativas de empleo neutrales", factores que también están impulsando "una reacción alcista tanto en las acciones como en los rendimientos".

En el plano corporativo, destacó la subida del 4.49 % de Warner Bros. en un contexto marcado por su posible adquisición: el lunes, Paramount lanzó una opa hostil de unos 108.000 millones de dólares para adquirir la compañía, desafiando el acuerdo previamente cerrado por Netflix, que había ofrecido 82.700 millones de dólares por el estudio, incluyendo la deuda.

Según The Wall Street Journal, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, se reunió el martes en Nueva York con varios accionistas de Warner para buscar su "respaldo" y alentarles a expresar a la directiva que la oferta de Paramount es mejor que la de Netflix.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este miércoles un 0.36 %, hasta 58.46 dólares el barril, tras darse a conocer que EU interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela.

MF