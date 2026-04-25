¿Ventilador o aire acondicionado? Trucos para refrescar tu casa sin pagar una fortuna

La temporada de calor ya se siente con fuerza en algunos puntos de Jalisco, y con ella llega el eterno dilema en los hogares. Buscar bajar la temperatura es una necesidad básica, pero el miedo al próximo recibo de luz siempre está presente entre los consumidores; ante esto, hay que tomar en cuenta trucos que ayuden a reducir el gasto.

Ante las altas temperaturas que azotan al país, muchos se preguntan qué conviene más encender durante el día y la noche. La respuesta no solo depende de la sensación térmica deseada, sino del impacto que cada aparato tiene en el consumo de energía.

Para tomar la mejor decisión, es importante basarnos en datos oficiales de instituciones como la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y la Profeco. Conocer cómo funcionan estos equipos te ayudará a mantenerte fresco sin sacrificar tu economía familiar.

¿Qué aparato consume más energía?

La diferencia principal entre ambos electrodomésticos radica en cómo opera cada sistema de enfriamiento. Un ventilador simplemente mueve el aire del ambiente, acelerando la evaporación del sudor para generar una sensación de frescura en la piel.

Por el contrario, el aire acondicionado utiliza un compresor y gas refrigerante para extraer el calor y reducir la temperatura real de la habitación. Este complejo proceso mecánico requiere una cantidad de energía significativamente mayor para funcionar de manera óptima.

Según datos, el aire acondicionado es uno de los electrodomésticos que más electricidad demanda durante la época de calor. Su uso continuo y sin supervisión puede representar una gran parte del consumo total en un hogar promedio.

El impacto en tu recibo: Watts frente a frente

Para entender el gasto real, debemos hablar de watts (W) y kilovatios hora (kWh). De acuerdo con mediciones de expertos en el sector, un ventilador de techo o de pedestal convencional consume en promedio entre 40 y 120 W por hora.

En contraste, un aire acondicionado estándar gasta alrededor de mil W (1 kWh) por hora, e incluso más si es de mayor capacidad. Esto significa que el aire acondicionado consume entre 12 y 27 veces más electricidad que un ventilador común.

Si enciendes un ventilador durante 8 horas al dormir, el gasto en tu recibo será mínimo y casi imperceptible. Pero si haces lo mismo con un aire acondicionado tradicional a su máxima potencia, el salto en tu recibo bimestral será drástico y doloroso para tu bolsillo.

Trucos para refrescar tu casa si usas ventilador o aire acondicionado

No tienes que sufrir el calor extremo para cuidar tu cartera. Diversos expertos en eficiencia energética recomiendan aplicar estos consejos prácticos en tu día a día en esta temporada de temperaturas altas:

Ajusta la temperatura ideal: Fija tu aire acondicionado a 25°C en verano. Por cada grado inferior que le exijas al aparato, el consumo de luz aumenta considerablemente.

Fija tu aire acondicionado a 25°C en verano. Por cada grado inferior que le exijas al aparato, el consumo de luz aumenta considerablemente. Combina ambos aparatos: Usa el aire acondicionado para enfriar la habitación rápidamente y luego apágalo. Mantén el frescor encendiendo el ventilador.

Usa el aire acondicionado para enfriar la habitación rápidamente y luego apágalo. Mantén el frescor encendiendo el ventilador. Aísla tu habitación: Cierra puertas y ventanas herméticamente cuando el aire esté encendido. Usa cortinas gruesas para evitar que el sol caliente el interior y el frío se escape.

Cierra puertas y ventanas herméticamente cuando el aire esté encendido. Usa cortinas gruesas para evitar que el sol caliente el interior y el frío se escape. Mantenimiento al día: Limpia los filtros de tu equipo de forma regular. Un filtro sucio bloquea el flujo de aire, fuerza el motor y dispara el gasto eléctrico innecesariamente.

Limpia los filtros de tu equipo de forma regular. Un filtro sucio bloquea el flujo de aire, fuerza el motor y dispara el gasto eléctrico innecesariamente. Aprovecha el clima natural: Expertos en eficiencia energética señalan que, si la temperatura exterior baja de los 30°C por la noche, lo ideal es apagar el aire y optar por un ventilador.

Aplicar estos pequeños pero poderosos cambios en tu rutina diaria marcará una gran diferencia al final del bimestre. Mantener tu hogar fresco, cómodo y cuidar tu economía es totalmente posible si usas la energía de forma estratégica e inteligente.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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