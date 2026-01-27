SAT visita tu domicilio en algunos casos: por qué y qué documentos tener a mano

Durante 2026, las visitas domiciliarias del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han vuelto a cobrar relevancia, luego de que la autoridad fiscal reiterara el uso de sus facultades de comprobación para verificar que los contribuyentes cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales.

Estas revisiones forman parte de los mecanismos legales que permiten al SAT contrastar la información presentada en declaraciones, comprobantes fiscales y registros contables con la actividad económica real de personas físicas y morales. Por ello, resulta fundamental conocer en qué casos pueden llevarse a cabo y cuál es el procedimiento que las rige.

¿En qué casos el SAT puede realizar una visita domiciliaria?

Las visitas domiciliarias no se efectúan de manera arbitraria. Se derivan de procesos de análisis y verificación previstos en la legislación fiscal vigente, cuyo objetivo es confirmar la veracidad de los datos proporcionados por los contribuyentes.

El propósito principal de este tipo de inspecciones es comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales y, en su caso, aduaneras. Entre las causas más comunes por las que el SAT puede ordenar una visita domiciliaria se encuentran:

Señalamientos derivados de riesgo fiscal

Registro de un domicilio fiscal incorrecto o no localizado

Irregularidades detectadas en la información presentada

Inconsistencias en declaraciones

Validación de operaciones y facturación

Incumplimiento de requerimientos previos emitidos por la autoridad

Procedimiento para una visita domiciliaria del SAT

Un aspecto fundamental es que toda visita domiciliaria debe iniciar con una orden escrita, debidamente fundamentada y firmada por la autoridad competente. Este documento es indispensable para que el procedimiento sea válido.

Antes de permitir el inicio de la revisión, el contribuyente debe verificar que la orden contenga la siguiente información:

Nombre y domicilio del contribuyente

Motivo y alcance de la revisión

Ejercicios, periodos y obligaciones sujetos a fiscalización

Identificación oficial del personal del SAT que realizará la visita

Obligaciones del contribuyente durante la revisión

Una vez confirmada la validez de la orden, el contribuyente tiene la obligación de colaborar con la autoridad fiscal. Entre los deberes durante la visita domiciliaria se incluyen:

Facilitar el equipo necesario cuando la información se encuentre en formato digital

Permitir el acceso a la contabilidad

Proporcionar acceso a bienes relacionados con la actividad fiscal

Entregar los datos, documentos o informes que sean solicitados

Uso de registros audiovisuales en las inspecciones

El Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) ha señalado que el SAT cuenta con la facultad de registrar las visitas domiciliarias mediante audio y video, con el fin de documentar adecuadamente el desarrollo de las inspecciones.

Este material puede ser utilizado como evidencia para sancionar prácticas como la evasión fiscal, la emisión de facturas falsas u otras conductas que contravengan las disposiciones fiscales y los requerimientos establecidos por la autoridad.

