Aunque todavía no alcanza los niveles esperados, Guadalajara poco a poco ha recuperado la ocupación hotelera y la llegada de turistas a la ciudad luego del 22 de febrero, cuando se registraron una serie de bloqueos por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Gustavo Staufert, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, explicó que la recuperación va en línea ascendente, pero todavía falta un 25 por ciento para llegar a los números esperados.

El directivo explicó que esta semana Guadalajara cerrará con un 52 por ciento de ocupación hotelera, lo cual es muy positivo, aunque se esperaba un 70 por ciento. En febrero se cerró con 64 por ciento, pero se esperaba cerrar con el 74 por ciento. Marzo se espera cerrar con 48 por ciento y se esperaba cerrar con el 65 por ciento.

En materia de congresos y exposiciones, para este año se tenía proyectado cerrar con 124 eventos, de los cuales no se tiene ninguna cancelación y algunos fueron reprogramados. El año pasado la ciudad cerró con 118 eventos.

“El 15 por ciento que pensábamos crecer definitivamente no se va a llegar a eso, se va a poder llegar al 10 por ciento; en este momento estamos trabajando para que esto suceda”, precisó.

El directivo comentó que un gran catalizador de todo será el Mundial de Fútbol FIFA 2026; una vez que haya terminado, se podrá tener una idea más precisa de lo que sucederá en el resto del año. “Tenemos grandes partidos y eso debe marcar un parteaguas; sin embargo, tendremos que esperar para poder establecer cuál será el nuevo pronóstico”, apuntó.

El directivo explicó que, tras los hechos violentos, se implementaron varias estrategias, como hablar directamente con los organizadores de los congresos, ferias, exposiciones y convenciones que se tenían programados, además de asistir directamente a eventos internacionales para informar sobre la situación de la ciudad.

“El gobernador nos escribió cartas, escribimos cartas en conjunto Expo Guadalajara, la Secretaría de Turismo, la OFVC; también estuvimos presentes en Alemania y una feria en Colombia para explicar lo que había sucedido y cómo fue que rápido se recuperó la seguridad en la ciudad”, explicó.

Gustavo Staufert reconoció que eventos como el Mundial de Clavados, Expo Café y Mary Kay no se realizaron en febrero como estaban contemplados, pero se reprogramaron para marzo y abril.

“Finalmente, la ventaja es que no se perdieron los eventos para Guadalajara y se lograron recuperar. El Mundial de Clavados sabemos que va a ser este año, pero todavía se están reprogramando las fechas”.

Otros eventos como el Juego de las Leyendas y el Trophy Tour Coca-Cola fueron sumamente importantes para transmitir la seguridad que se vivía en la ciudad.

La segunda estrategia fue traer a influencers como Monserrat Olivier; próximamente Claudia Lizaldi, Alan por el Mundo, entre otros, para que hablaran de las bondades de la ciudad.

“Traer a promotores, líderes de opinión e influencers que, en el aquí y en el ahora, pudieran decir su percepción de Guadalajara”, añadió.

Afectaciones tras hechos violentos por la detención de El Mencho

Tras los hechos violentos registrados el 22 de febrero de 2026, derivados del operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el sector turístico en el occidente del país enfrentó afectaciones inmediatas. La reacción del crimen organizado incluyó bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques en distintos puntos, lo que provocó interrupciones en la movilidad y en la actividad económica.

En destinos como Guadalajara y Puerto Vallarta se registraron cancelaciones de vuelos y cierres temporales de negocios, además de la suspensión de eventos y servicios turísticos, lo que impactó la llegada de visitantes.

Especialistas han señalado que la percepción de inseguridad también influyó en la demanda turística, particularmente entre visitantes internacionales, al considerar a México como un solo destino.

Aunque autoridades y representantes del sector indicaron que no hubo afectaciones estructurales a largo plazo.

CT