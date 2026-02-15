Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿El pago de febrero 2026 será la próxima semana?

Durante febrero de 2026, las y los estudiantes de educación básica inscritos en la Beca Rita Cetina y de nivel medio superior que forman parte de la Beca Benito Juárez recibirán el pago correspondiente al primer bimestre del año, que contempla enero y febrero.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han publicado el calendario oficial de depósitos, por lo que no está confirmado si el pago comenzará la próxima semana.

¿Qué se sabe sobre el pago de febrero 2026 de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

El calendario oficial de pagos se da a conocer únicamente a través de los canales oficiales de los Programas para el Bienestar. Esta información suele anunciarse previamente durante las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta ahora, las fechas exactas del depósito correspondiente al primer bimestre no han sido publicadas.

Por ello, se recomienda a las y los beneficiarios mantenerse atentos a los avisos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y de la Secretaría de Educación Pública, únicas instancias facultadas para confirmar el calendario y lineamientos oficiales.

¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

No. En el caso de la Beca Rita Cetina, los depósitos no se realizan de manera mensual. Los apoyos son bimestrales, es decir, se entregan cinco pagos al año.

Una vez que se anuncian las fechas oficiales, los beneficiarios reciben el monto acumulado correspondiente a los meses incluidos en el periodo, generalmente dos.

¿Cuándo es el pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

Para recibir el apoyo del Gobierno de México sin contratiempos, es importante:

Consultar regularmente los canales oficiales.

Verificar la fecha exacta de depósito.

Utilizar la tarjeta del Banco del Bienestar en el cajero o sucursal más cercana para disponer de los recursos el mismo día del pago o posteriormente.

Mientras no haya un anuncio oficial, no es posible confirmar si el depósito iniciará la próxima semana. Se espera que en los próximos días las autoridades publiquen el calendario correspondiente al primer bimestre de 2026.

