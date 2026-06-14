Una tarjeta de crédito puede ser una gran aliada para administrar gastos y aprovechar beneficios financieros, pero también puede convertirse en una fuente de deudas difíciles de controlar. Algunas compras parecen inofensivas al momento de realizarlas, pero terminan generando intereses, pagos prolongados y problemas para las finanzas personales.

¿Por qué importa lo que compras con tu tarjeta de crédito?

Las tarjetas de crédito, emitidas por instituciones como Visa, Mastercard, American Express, BBVA o Santander, permiten adquirir productos y servicios sin desembolsar efectivo de inmediato.

Sin embargo, el verdadero riesgo aparece cuando se utilizan para gastos que no estaban contemplados en el presupuesto o que tardarán mucho tiempo en pagarse.

Expertos en educación financiera suelen coincidir en que la tarjeta debe verse como un medio de pago y no como una extensión permanente de los ingresos. Cuando esta diferencia no queda clara, es más fácil caer en el sobreendeudamiento.

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Gastos cotidianos que no puedes cubrir al final del mes

Comprar café, comida rápida, entregas a domicilio o pequeños antojos con la tarjeta puede parecer una decisión sin importancia. El problema surge cuando estos gastos se acumulan día tras día y al final del periodo no existe dinero suficiente para liquidar el saldo total. En ese escenario, el banco comenzará a cobrar intereses sobre una suma que originalmente parecía manejable.

¿Por qué evitarlo? Porque los gastos recurrentes suelen pasar desapercibidos y pueden convertirse en una parte importante de la deuda mensual.

Compras impulsivas o emocionales

Las promociones, descuentos temporales y ofertas de plataformas como Amazon, Mercado Libre o tiendas en línea pueden incentivar compras que no estaban planeadas. Utilizar una tarjeta de crédito para adquirir artículos por impulso aumenta el riesgo de gastar más de lo necesario. Además, la facilidad de pago puede generar la falsa sensación de que el producto es más accesible de lo que realmente es.

Retiros de efectivo con la tarjeta de crédito

Aunque muchas personas desconocen esta función, la mayoría de las tarjetas permite retirar dinero desde un cajero automático. Sin embargo, esta es una de las operaciones menos recomendables desde el punto de vista financiero. Los retiros de efectivo suelen generar comisiones y, en muchos casos, los intereses comienzan a calcularse desde el primer día.

Esto significa que el costo final puede ser considerablemente mayor al monto retirado.

Apuestas, juegos o actividades de alto riesgo financiero

Algunas personas utilizan líneas de crédito para financiar apuestas deportivas, juegos en línea o actividades relacionadas con la especulación. El principal problema es que se trata de gastos cuyo resultado es incierto.

Utilizar dinero prestado para este tipo de operaciones puede provocar que una pérdida inicial se convierta también en una deuda bancaria que seguirá acumulando intereses. Por esta razón, especialistas en finanzas personales suelen recomendar que estas actividades, cuando se realizan, se hagan únicamente con recursos disponibles y no mediante crédito.

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Compras que tardarás años en pagar

Uno de los errores más comunes es utilizar la tarjeta para adquirir bienes cuyo costo supera la capacidad real de pago. Aunque los pagos mínimos permiten mantener la cuenta al corriente, también pueden extender la deuda durante meses o incluso años.

En estos casos, el consumidor termina pagando mucho más que el precio original del producto debido a los intereses acumulados. Antes de realizar una compra importante, conviene calcular cuánto tiempo tomará liquidarla y cuánto costará realmente una vez sumados los cargos financieros.

¿Cómo usar correctamente una tarjeta de crédito?

La clave no está en evitar la tarjeta, sino en utilizarla de manera estratégica. Cuando se administra adecuadamente, puede ofrecer beneficios como historial crediticio, recompensas, protección en compras y mayor seguridad frente al uso de efectivo.

Tips rápidos para evitar problemas financieros

Paga el saldo total cada mes cuando sea posible.

Evita financiar gastos cotidianos que no puedes cubrir.

No uses la tarjeta para compras impulsivas.

Mantén un presupuesto mensual actualizado.

Revisa tus movimientos con frecuencia.

Considera los intereses antes de diferir una compra.

Utiliza el crédito únicamente dentro de tu capacidad de pago.

El verdadero riesgo no es la tarjeta, sino cómo se utiliza

Las tarjetas de crédito se han convertido en una herramienta financiera indispensable en ciudades de todo el mundo, desde Ciudad de México hasta Nueva York, facilitando compras presenciales y digitales. Sin embargo, su conveniencia puede llevar a decisiones que afectan la estabilidad económica cuando no existe una estrategia clara de uso.

Evitar gastos cotidianos que no podrás cubrir, compras impulsivas, retiros de efectivo, actividades de alto riesgo y deudas a largo plazo puede marcar una diferencia significativa en la salud financiera. Al final, una tarjeta de crédito bien utilizada puede convertirse en una aliada. Usada sin planificación, puede transformarse en una deuda que tardará mucho más tiempo en desaparecer de lo que tomó realizar la compra.

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