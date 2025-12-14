Pensión Bienestar: Motivos por los que un adulto mayor podría quedarse sin su apoyo

La Pensión Bienestar se mantuvo en 2025 como uno de los programas más importantes para las personas adultas mayores en México, ofreciendo depósitos bimestrales de 6 mil 200 pesos para contribuir a su bienestar y asegurar una etapa de vida más tranquila.No obstante, aunque el beneficio está garantizado para quienes cumplen con los requisitos, hay situaciones que pueden provocar que el pago se detenga temporalmente o incluso que el beneficiario sea dado de baja del programa de manera definitiva.De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación existen tres motivos por los que un adulto mayor puede quedarse sin su apoyo en 2026, los cuales son:Es una medida preventiva que consiste en detener los depósitos mientras se revisa algún problema detectado en el expediente del beneficiario. No es una sanción definitiva, pero sí un aviso de que algo debe corregirse.Si las inconsistencias que causaron la retención no se resuelven en dos periodos consecutivos, el apoyo pasa a estado de suspensión. Esto significa que el beneficiario queda fuera del padrón activo hasta que se presente y regularice su información.En los casos más graves o cuando un beneficiario no atiende la suspensión prolongada, se procede a la baja definitiva del programa.Las razones pueden ser: *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV