El tequila se ha convertido en un producto con reconocimiento a nivel nacional e internacional y símbolo que nos reconoce como mexicanos, según ha informado el Gobierno de México . Esta semana se dio a conocer que el destilado icónico de nuestro país aumentó su volumen de exportación hacia Italia .

En los primeros once meses de 2024, según datos del Consejo Regulador del Tequila (CRT) , el volumen enviado por los productores de nuestro país a Italia ascendió a 3 millones 117 mil 741 litros, mientras que este año, en el mismo periodo, la cantidad aumentó un 9.1 %, alcanzando los 3 millones 404 mil 168 litros.

Más datos sobre este aumento en la exportación

El tequila, el destilado icónico de México, consolida su presencia en Italia, que a finales de noviembre de 2025 se ubicó como el octavo mayor comprador mundial de esta bebida, después de Estados Unidos, España, Alemania, Canadá, Reino Unido, Colombia y Francia .

Un aspecto significativo es la preferencia italiana por la calidad superior. El país se destaca a nivel mundial como pionero en la importación de tequila "100 % agave", el de mayor pureza.

Las cifras revelan que, si en 2024 el 78.6 % del total importado ya estaba compuesto por tequila de alta gama (2 millones 453 mil 380 litros), en el mismo periodo de 2025 esta participación saltó al 84.2 % (2 millones 868 mil 33 litros).

El tequila es una bebida alcohólica obtenida por destilación; se elabora a partir de la fermentación y destilado del jugo extraído de una planta del género Agave, llamada "agave tequilero".

En 1974, se realizó la declaratoria de protección: “ Denominación de Origen Tequila ” (DOT), siendo esta bebida el primer producto mexicano en contar con defensa a nivel nacional e internacional.

La DOT protege la producción tequilera de 181 municipios, dentro de cinco estados:

Jalisco, con 125 municipios

Michoacán, con 30

Tamaulipas, con 11

Nayarit, con 8

Guanajuato, con 7

Solo en estos municipios se tiene permitido plantar agave weber variedad azul, además de instalar plantas productoras de tequila.

En el contexto internacional, la Denominación de Origen Tequila (DOT), es reconocida en 55 países, incluidos los de la Unión Europea.

Con información de SUN y Gobierno de México.

Te recomendamos: Valor NO remunerado de labores domésticas llegó a 8 billones de pesos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF