Secretaría del Bienestar renovará tarjetas de ESTE programa en marzo; cuál es, fechas y requisitos

La Secretaría del Bienestar anunció que del 9 al 22 de marzo de 2026 se llevará a cabo la renovación de tarjetas del Banco del Bienestar del programa Bienpesca, un trámite que es obligatorio para las personas beneficiarias que forman parte del padrón correspondiente al año 2025, aunque su tarjeta no esté vencida.

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de Programas para el Bienestar, el proceso será coordinado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) con apoyo de las Delegaciones de Programas para el Bienestar en las 32 entidades del país.

Esta renovación es importante para poder recibir el pago anual del programa, por lo que las y los beneficiarios deberán acudir a realizar el trámite dentro del periodo establecido, incluso si su tarjeta actual aún no ha vencido.

Bienpesca, el programa que renovará tarjetas del Banco del Bienestar

El trámite corresponde al programa Bienpesca, un apoyo dirigido a pescadores y acuicultores de pequeña escala en México.

ESPECIAL / Programas para el Bienestar

Este programa del Gobierno Federal otorga un apoyo económico anual de 7 mil 500 pesos, el cual se deposita de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario. Además del apoyo monetario, Bienpesca también contempla acciones de capacitación para fortalecer la producción pesquera y acuícola.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de mejorar las condiciones de las comunidades que dependen de la pesca y la acuicultura como actividad económica.

Las fechas para renovar la tarjeta del programa Bienpesca en 2026

Las personas beneficiarias por el programa Bienpesca deberán realizar la renovación dentro del siguiente periodo:

Fechas: del 9 al 22 de marzo de 2026

del 9 al 22 de marzo de 2026 Dónde: en las Delegaciones de Programas para el Bienestar en cada estado

Las fechas, horarios y lugares específicos de entrega se darán a conocer pronto en los canales oficiales de Conapesca y de Programas para el Bienestar, por lo que se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a esta información.

Requisitos para renovar la tarjeta del programa Bienpesca

Para recibir la nueva tarjeta del Banco del Bienestar, las personas beneficiarias deberán presentar únicamente los siguientes documentos:

Credencial de elector vigente (INE) - original y copia

Comprobante de domicilio reciente - original y copia

Las autoridades recordaron que el trámite es completamente gratuito y se realiza de forma directa, por lo que no es necesario recurrir a gestores o intermediarios.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF